焦點股》驊陞科技：上市蜜月行情開跑 大漲逾2成

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠商驊陞科技(6272)今日以每股40元掛牌，成為台灣證券交易所的上市生力軍，在買盤力挺之下，截至上午9時50分暫報48.6元，漲幅21.5%；驊陞科技表示，未來將持續投入技術創新，並以更高效能與高可靠度的產品，滿足AI應用所需的多元解決方案，期望成為國際AI產業鏈不可或缺的關鍵夥伴。

驊陞科技指出，公司深耕高速傳輸技術逾30年，成立初期藉由參與客戶產品研發，提供一貫化整合服務與解決方案，成為少數具備解決方案能力的連接器製造商，並長期獲得國際大廠肯定，建立先行者優勢。目前看好AI趨勢仍是產業主流，隨著各類應用深化，可望推升終端迭代與更新需求，進而帶動高頻高速電子產品發展呈現持續增強。

近年，驊陞科技為前瞻布局，躍升成為電子產品規格制定者，與VESA協會共同設計與制定新一代連接器及線纜的DP.2.1規格，並獲國際GPU三大廠及國際電競電腦品牌認可。同時，公司也是國內首批通過HDMI協會審核通過HDMI 2.2規格的連接器廠商，也具備CNAS認證的自主汽車電子量測實驗室，能縮短產品開發時程並提升客戶依賴度。

管理層強調，驊陞科技不斷升級產品規格及提升整合設計能力，成功切入AI供應鏈，並取得國際GPU三大廠、國際電腦品牌廠、CSP廠及車廠等客戶肯定，且預期多項新產品將在明年開始放量，包括已通過認證的HDMI 2.2新規格產品、應用於伺服器的PCIe 6高速傳輸模組，以及因應WiFi 7換機潮而開發的相關高速連接產品等。

管理層提到，驊陞科技也同步持續深耕新能源車領域，涵蓋無人駕駛與智慧座艙等範疇的新產品布局。未來將持續推動產品創新與智能製造升級，並同時提供更優質的產品及服務，以持續提升公司長期競爭力。

