焦點股》高力：散熱需求旺 股價強勢
〔記者歐宇祥／台北報導〕熱處理廠高力(8996)受惠AI散熱領域需求暢旺、燃料電池領域則持續回溫，今年業績表現不俗，今日切入AI商機的散熱廠股價強勢，高力更是開高走高，一度大漲逾8%，近10時10分，高力股價上漲40元或7.78%，暫報554元，成交量逾3900張。
高力前三季每股稅後盈餘(EPS)5.62元，獲利優於去年同期，10月、前10月營收也創高。該公司指出，板式熱交換器需求仍持平，不過熱能產品需求暢旺，明年在散熱新品與新客戶貢獻下，營運有望維持向上趨勢。
昨日外資賣超高力300張、由連2買轉賣，投信買超46張、自營商買超25張，三大法人合計賣超229張；昨日當沖成交量為1374張、佔比48%，近日當沖佔比都在50%上下起伏，宜留意後續股價波動。
