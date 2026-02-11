焦點股》鴻勁：納入MSCI指數 股價飆達4400元
〔記者洪友芳／新竹報導〕測試設備股鴻勁(7769)因被新納入MSCI全球標準指數成分股，今盤中股價亮燈漲停達4400元新高價，截至12點，股價暫報4395元，大漲395元，漲幅9.88%，成交量1849張，股價居台股第三高價。
外資昨買超鴻勁928張、投信買超45張、自營商買超27張，合計1000張，其中，外資自鴻勁11月底掛牌上市以來，月月買超，2月以來，也天天買超，累計達2452張。
鴻勁受惠客戶對AI與HPC等晶片測試相關設備需求旺，去年營收與獲利皆大幅成長。今年預期IC測試分類、主動溫度控制(ATC)及半導體相關設備接單樂觀，目前產能滿載，並擴增產能中，全年營運將可望續創新高，成長可期。外資法人預估鴻勁2026年營收可望年增五成以上。
（中央社台北2026年2月11日電）台股櫃買市場今天收盤漲1.19點，漲幅0.4%，收在297.71點，成交值新台幣1300.87億元。櫃買市場今天以296.48點開出，指數最高298點，最低295.64點。類股表現，紡織漲0.14%、電機跌0.77%、化工漲0.23%、鋼鐵漲0.64%、電子漲0.57%、營建跌0.17%、航運漲0.52%。今天有374家上漲、403家下跌、91家平盤。收盤時委買張數531萬9151張，委賣262萬5380張，成交張數175萬7382張。成交量前5名為富喬、群益ESG投等債20+、中信日本商社、元大美債20年、國泰20年美債。漲幅前5名為永彰、博士旺、青雲、前鼎、東典光電。跌幅前5名為中湛、泰茂、環球晶、榮田、奈米醫材。
電子權值股領軍上攻，蛇年封關指數再創歷史新高
【財訊快報／黃俊超】美股週二道瓊上漲0.1%、S&P500下跌0.33%、Nasdaq下跌0.59%、費城半導體下跌0.68%。德國股市下跌0.11%、法國股市上漲0.06%。日經指數週三休市一天，近日持續沉浸在自民黨勝選的喜悅之中，不斷創下歷史新高，朝60000點邁進。韓國綜合指數續漲，逼近歷史高點，中國上證指數與香港恆生指數在所有均線之上震盪，皆有向上挑戰機會，美元指數96.6附近，新台幣31.5、日圓153。加權指數開高走高，終場上漲532.74點、1.61%，收在33605.71點，成交量為6740.77億元，盤中創歷史新高33707.83點，在所有均線之上，均線依舊維持多頭排列且發散，20日均線上升至點，仍具短線支撐力道，日KD指標交叉向上後延伸，MACD指標黑色柱狀體減少近零軸，多頭依舊強勁。櫃檯指數則是震盪走高，終場上漲1.19點、0.4%，收在297.71點，成交量為1300.87億元，漲幅相對低於加權指數，收盤在短期均線糾結處附近，日KD指標交叉向上，日MACD指標黑色柱狀體略減。漲勢集中在權值股與高價股，尤其龍頭台積電(2330)收漲1.86%，盤中再創歷史新高19
《半導體》入選MSCI台股成分股 鴻勁續飆4280元新天價
【時報記者林資傑台北報導】半導體IC測試設備廠鴻勁(7769)股價持續攻高，受MSCI明晟新增為全球標準指數台股成分股激勵，今（11）日再度開高走高、勁揚7％至4280元，再創上市新天價，今年以來已上漲逾39％，上市迄今近2月飆漲達近1.85倍。三大法人本周迄今買超1504張。 2015年成立的鴻勁主要核心產品為半導體製程後段測試分選機（Handler）與主動溫控系統（ATC），提供整合性解決方案，應用於AI/HPC、車用、5G/IoT（物聯網）、消費性電子及記憶體晶片等領域，2025年11月27日轉上市掛牌，實收資本額17.99億元。 受惠市場需求增加、產能持續滿載，鴻勁2026年1月自結合併營收33.4億元，較2025年12月33.29億元小增0.35％、較2025年同期19.2億元躍升達73.94％，再創歷史新高，單月營收自2024年12月以來逐月走揚，迄今已連14月改寫歷史新高。 展望後市，鴻勁先前表示，公司2026年首季產能持續滿載，訂單需求至第三季已確定。整體而言，上半年訂單能見度非常高，下半年看好受惠高階智慧手機及特殊應用晶片（ASIC）晶片測試需求，目標毛利率維持55～
彰銀1月獲利開紅盤 進駐高雄專區設高資產財管中心
MoneyDJ新聞 2026-02-11 11:08:12 新聞中心 發佈彰銀(2801)宣布，1月獲利迎來開門紅，合併稅後盈餘16.76億元，年成長25.06%，主要受惠於財富管理銷售動能強勁，以及利息及手續費淨收益雙位數增長帶動。彰銀響應政府推動亞洲資產管理中心政策，繼日前獲金管會許可進駐高雄專區，於專區劃定範圍內的鹽埕分行設置「高資產財富管理中心」，昨(10)日由董事長胡光華、總經理簡志光及副總經理鍾季敏等共同揭牌，宣告彰銀高資產財富管理業務正式邁入嶄新里程碑。 彰銀自去(2025)年獲准並開辦高資產財富管理業務(財管2.0)以來，於總行設立專責單位統籌高資產業務經營與推廣。彰銀表示，此次進駐高雄專區，由專責單位規劃業務運作，以鹽埕分行「高資產財富管理中心」作為策略基地，設置專區團隊並串聯海內外營業據點，充分發揮協同效益。將聚焦高資產客戶，提供涵蓋信託、基金、家族辦公室及跨境理財等一站式整合服務，期打造具競爭力的資產管理服務平台。 彰銀指出，鹽埕分行「高資產財富管理中心」辦理之試辦業務內容多元，主要包括「家族辦公室服務」、「私募股權基金」、「未具證券投資信託基金性質之境外基金」等
大研生醫* 公告本公司股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣1元」，公告期間：114年12月22日至115年3月21日。
公開資訊觀測站重大訊息公告(7780)大研生醫*-公告本公司股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣1元」，公告期間：114年12月22日至115年3月21日。1.事實發生日：民國114年11月27日2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日(4)變更前面額：新台幣10.00(5)變更後面額：新台幣1.00(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告6.因應措施：無7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下： (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日 (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日 (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日 (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月1
醫療佈局效益顯，可成1月營收月年雙增，惟記憶體短缺H1營運審慎保守
【財訊快報／記者王宜弘報導】金屬機殼大廠可成(2474)自結元月合併營收為14.83億元，較上月增加6.9%，年增率8.3%，公司指出，主要是來自醫療領域相關業務的挹注。可成新業務開發持續推進，4月起新客戶產品陸續量產，全年營收貢獻有望達雙位數水準。不過，可成表示，由於記憶體價格大幅上揚、關鍵晶片供應吃緊狀況短期未見明顯改善，加上主要品牌客戶普遍調整產品規劃並延後新機上市時程，上半年展望維持審慎保守。可成週三(11日)股價維持平盤193.5元附近震盪，低於上週五(6日)提前實施完畢的3.08萬張庫藏股平均買回價格205.48元。而這也是可成第九次實施庫藏股，去年共實施三次。
《台北股市》記憶體大跌是場戲？外資豪賭MSCI驚喜包
【時報-台北電】記憶體產業目前正進入一個被視為比過去更長、受AI需求驅動的「超級周期」，AI資料中心、高效能運算及企業級儲存的剛性需求，NAND、DRAM與HBM全面進入供不應求的循環，大摩預測2026年的報價將比2025年更為狂飆，且記憶體缺口可能是30年來最大。 外資對記憶體族群操作呈現「先調節後大買」轉折走勢，經歷2月初的短期調節後，外資於上周五（6日）及周一（9日）出現明顯反手回補動作；旺宏 （2337）、宇瞻 （8271）等多檔標的盤中攻上漲停，華邦電（2344）股價也亮燈漲停並站回百元大關，市場傳出MSCI壓軸調整，部分記憶體大廠如華邦電、南亞科（2408）有望入列成分股，成為吸引外資卡位「紅包行情」誘因。 市場目前聚焦於具備實質營收跳升、外資目標價上修且庫存去化完成的指標股，例如華邦電封關前夕舉辦的法說會被視為合約價續漲的重要風向球；群聯（8299）受惠NAND缺貨效應，且是高獲利股王；南亞科資本支出激增至500億元，為DRAM超級周期受益者；威剛（3260）營收屢刷紀錄，連續兩個月創下新高。 然產業雖正向，短期內仍面臨技術挑戰與產能排擠，例如HBM4生產難度高，可能會消
春節連假將至 國道交通疏導措施報你知
今(115)年春節連假為2月14日(小年夜前一日)至2月22日（初六），共計9天。交通部高公局研判春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達69百萬延車公里(mvk)，約平日之1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達75mvk，約平日之1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達135mvk，約平日之1.5倍。為維持假期間合理服務水準，高公局透過大數據及AI模型分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為，包括入口匝道封閉、高乘載管制、2月17日至22日深夜0至5時國道全線暫停收費等措施。相關交通疏導措施如下：(一)匝道封閉1. 2月17日(初一)至2月19日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。2. 2月19日(初三)至2月21日(初五)，每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。(二)高乘載管制1. 2月19日(初三)、2月20日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國
USDA元月大幅上調玉米收割面積，「數據炸彈」促玉米期貨重挫逾5%
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，長期被視為全球農作物估值「金標準」的美國農業部(USDA)，近期因大幅修正2025年玉米收割面積數據，遭到農民、糧食交易商及經濟學家的強烈質疑。根據最新公開數據，USDA在1月報告中將玉米收割面積調升至9130萬英畝，較去年6月的初步估計大幅增加5.2%，推動美國玉米產量創下170億英斗的歷史新高。這一意外的「數據炸彈」，導致玉米期貨價格重挫逾5%，令正處於低盈利困境的農民損失慘重，市場信心嚴重受損。數據失準的核心原因被指向川普政府對聯邦機構的大規模裁員。據統計，去年USDA數千名員工在行政縮編行動中離職，其中國家農業統計局(NASS)流失約34%的員工，農場服務局(FSA)也裁減24%的編制。USDA前官員指出，人手嚴重短缺，導致去年夏天的種植數據處理進度緩慢，未能及時為NASS提供精確的統計全貌，最終導致1月數據出現史上罕見的大幅修訂。StoneX經濟學家形容目前的USDA「猶如處於混亂之中」，難以維持其過去的權威性。面對外界抨擊，USDA已針對NASS的面積估算程序啟動內部審查。NASS官員強調，去年因氣候穩定，原先計畫用於青貯飼料的玉米更多轉向穀物
川普擬撤銷溫室氣體危害科學定論，美汽車排放法規或現大鬆綁
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，白宮週二(2月10日)宣布，美國總統川普將於週四正式撤銷奧巴馬時代關於溫室氣體威脅公眾健康的關鍵科學發現。這項行動被白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)稱為美國史上最大規模的「去管制化」舉措，預計將直接廢除現行的汽車排放法規。白宮估計，此舉將為汽車製造商每輛車平均節省約2400美元的生產成本。這項政策的核心在於廢除2009年由奧巴馬政府發布的「科學危害認定」(Endangerment Finding)。該認定將二氧化碳定義為危害公眾健康的污染物，並以此作為過去數十年間聯邦政府制定汽車與引擎碳排規則的法律依據。環境保護署(EPA)署長澤爾丁(Lee Zeldin)將協助執行此命令，旨在移除長久以來鎖定化石燃料開發與推動清潔能源轉型的監管枷鎖。拜登政府於2024年推出的規則原計畫在2032年前將車輛尾氣排放量削減近50%，並預測到時全美高達56%的新車銷售需為電動車，以此在2055年前創造每年約990億美元的社會效益。然而，代表通用(GM)、豐田(Toyota)及福斯(VW)等大廠的汽車創新聯盟(Alliance for Automotive
安葆 公告本公司人資處協理新任
公開資訊觀測站重大訊息公告(7792)安葆-公告本公司人資處協理新任1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:人資處協理2.發生變動日期:115/02/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉于溶/人資處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:115/02/108.其他應敘明事項:無延伸閱讀：安葆 本公司為子公司德國安葆公司背書保證公告安葆 公告本公司公司治理主管異動 資料來源-MoneyDJ理財網
普拉伯沃政府堅持8%經濟成長目標，印尼財赤隱憂引發金融市場動盪
【財訊快報／陳孟朔】儘管國際金融機構近期相繼發出警告，印尼總統普拉伯沃(Prabowo Subianto)政府仍堅決推動其高成長與大規模支出的經濟政策。路透報導，普拉伯沃政府內部官員明確表示，包含高達200億美元的「免費營養餐計畫」在內的多項政策已是「不歸路」，旨在將長期維持在5%的經濟成長率推升至8%。然而，這份野心勃勃的藍圖已引發市場劇烈震盪，MSCI近期對印尼股市的透明度發出警告，導致市值蒸發1200億美元，穆迪(Moody''s)隨後也將印尼政府的信用評等展望從「穩定」下調至「負面」。投資人最擔憂的是，印尼自1990年代亞洲金融風暴以來長期恪守的財政紀律正逐漸瓦解。2025年印尼財政赤字預計達2.92%，創下除疫情期間外的二十多年來新高，極度逼近3%的法定上限。穆迪指出，印尼的稅收基礎偏低，依賴公共支出拉動成長將面臨巨大的財政風險。儘管政府發言人強調赤字仍在法定範圍內，但內部消息顯示，為了達成成長目標，政府極可能在稅收改革未果的情況下，選擇進一步擴大赤字或舉債。普拉伯沃的政策被視為對過去數十年改革路線的重大修正。為推行刺激政策，他去年解聘以財政嚴謹著稱的長任財政部長穆里亞尼(S
可回收設計的長征十號與夢舟測試成功
據中國載人航天工程辦公室公布，11日在文昌航天發射場成功實施長征十號運載火箭系統低空演示驗證與「夢舟」載人太空船系統最大動壓逃逸飛行試驗。其中，夢舟飛船成功完成最大動壓逃逸，火箭與太空船均完成海上濺落。
印尼重申大幅削減產量刺激，LME鎳價盤中勁揚1.7%
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，週三鎳價連續第四個交易日上漲，因主要供應國印尼重申今年將大幅削減產量。週三倫敦金屬交易所(LME)鎳價盤中一度上漲1.7%，至每噸17,780美元。印尼礦產和煤炭總局局長Tri Winarno表示，印尼今年將發布的鎳礦石產量生產配額將在2.6億至2.7億噸之間。這一目標略高於之前的預估，但遠低於2025年的目標3.79億噸。由於供應持續過剩，印尼正試圖提振鎳價。上海諮詢公司Mysteel Global的分析師Fan Jianyuan表示，供應量若低於2.7億噸，將會被視為價格利多消息。他還表示，配額發放應會在3月前完成。鎳是電池和不鏽鋼的主要原料，自12月中旬以來價格飆升超過20%，與銅、黃金和白銀等金屬一道上漲，這波行情主要由投機性購買和地緣政治擔憂加劇所推動。本月初，麥格理集團將2026年LME鎳價預期上調18%至每噸17,750美元，稱印尼配額受限將導致預期的供應過剩情況大幅減弱。
自助人助！賴清德看日相高市早苗勝選原因 台灣也應這樣做
總統賴清德今（11）日上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，他說日相高市早苗之所以勝選，為除了強化國力讓日本強大富裕以外，也展現日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，台灣也應該這樣做。俗話說「自助人助」，今天如果對於台灣國安不盡心盡力，怎麼能夠希望國際社會對台灣支持，希望新會期開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最最最優先的法案。
寒假兼職熱潮！2025年兼差族最愛工作TOP 10揭曉
財經中心／王駿凱報導農曆年前後，隨著寒假的到來，兼職打工再次成為熱門選項！