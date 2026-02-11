焦點股》鴻勁：納入MSCI指數 股價飆達4400元

【財訊快報／陳孟朔】儘管國際金融機構近期相繼發出警告，印尼總統普拉伯沃(Prabowo Subianto)政府仍堅決推動其高成長與大規模支出的經濟政策。路透報導，普拉伯沃政府內部官員明確表示，包含高達200億美元的「免費營養餐計畫」在內的多項政策已是「不歸路」，旨在將長期維持在5%的經濟成長率推升至8%。然而，這份野心勃勃的藍圖已引發市場劇烈震盪，MSCI近期對印尼股市的透明度發出警告，導致市值蒸發1200億美元，穆迪(Moody''s)隨後也將印尼政府的信用評等展望從「穩定」下調至「負面」。投資人最擔憂的是，印尼自1990年代亞洲金融風暴以來長期恪守的財政紀律正逐漸瓦解。2025年印尼財政赤字預計達2.92%，創下除疫情期間外的二十多年來新高，極度逼近3%的法定上限。穆迪指出，印尼的稅收基礎偏低，依賴公共支出拉動成長將面臨巨大的財政風險。儘管政府發言人強調赤字仍在法定範圍內，但內部消息顯示，為了達成成長目標，政府極可能在稅收改革未果的情況下，選擇進一步擴大赤字或舉債。普拉伯沃的政策被視為對過去數十年改革路線的重大修正。為推行刺激政策，他去年解聘以財政嚴謹著稱的長任財政部長穆里亞尼(S

