焦點股》鴻海：不甩外資大賣 震盪小跌
〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海(2317)11月成為外資提款機，單月遭到外資大舉賣超16萬4944張，投信賣超1773張，自營商買超7388張，三大法人合計賣超15萬9351張，今日股價在平盤以下帶量震盪，截至上午10時43分暫報224元，跌幅0.67%，成交量2萬5340張。
鴻海觀察，集團第3季AI機櫃出貨量季增300%，累積AI伺服器營收達新台幣1兆元。第4季AI機櫃出貨預計季對季呈現高雙位數成長，產品線已從圖形處理器(GPU)機種拓展到特殊積體電路(ASIC)解決方案。集團明年整體市占率將高於目前的4成，GPU、ASIC產品組合比重預估接近市場常態「8：2」。
鴻海目標成為最完善的AI伺服器硬體供應商，管理層非常看好2026年的營運展望，對於AI市場發展相當樂觀，預期主權AI的投資金額將會上修，旗下雲端網路產品(AI伺服器)將是主要成長動能。此外，也預期電動車產業的「委外代工轉捩點」即將出現，正攜手合作夥伴開發Level 4自駕車，由鴻海負責軟硬整合。
