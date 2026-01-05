焦點股》鴻海：2025營收應創新高 買盤先卡位
〔記者方韋傑／台北報導〕台股逼近3萬點僅一步之遙，權值股市值排名第二的鴻海(2317)今日盤後即將發布2025年12月營收，市場預期全年業績可望創下歷史新高紀錄。在買盤進場佈局之下，今日截至上午9時37分，鴻海股價暫報233.5元，漲幅0.65%，成交量1萬6068張。
鴻海受惠於去年第四季AI機櫃需求持續放量，加上資通訊產品的旺季出貨表現加持，管理層看好12月的出貨表現。此外，鴻海仍為美國「星際之門」AI基礎建設的重要參與者之一，法人認為，在北美強勁需求帶動之下，有利於鴻海2026全年接單更上一層樓。
根據鴻海董事長劉揚偉觀察，集團已有能力每週打造近1000組AI機櫃(rack)，且數量還在持續成長。而鴻海也正透過「類科學園區」、次世代資料中心合作與電動車在地生產等布局，推動與美國、日本、法國等夥伴的全球合作，內部高層大力看好台灣的硬體製造能量將成為全球AI產業鏈最重要的戰略資產。
投資股票總是賺少賠多？資深操盤手苦勸散戶這樣做
台積電列高盛亞太區首選買進清單！目標價高喊2330元
OpenAI正撤離中國 拋棄中國立訊、轉向擁抱鴻海
0050、0056宣布季配息 百萬投資人農曆年前領紅包
