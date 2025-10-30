焦點股》鴻準：集團加持 交投熱絡

台北市 / 綜合報導 輝達GTC大會如火如荼的展開，加上近期宣布將入股Nokia，有望帶動手機產業的需求，激勵相關產業鏈今（29）日股價上揚，台積電盤中創下1515元的新天價，終場收在1505元，漲幅超過2%，千金股也表現不俗，其中穎崴亮燈漲停，奇鋐、群聯和貿聯-KY紛紛創下收盤新高，帶動台股開高走高，終場站上2萬8大關，以28,294.74點作收，上漲345點。晶片龍頭台積電，29日再度發威，資深分析師呂漢威說：「台積電兩奈米已經快要可以量產了，可能2027年就可以量產，現在剛好Nokia跟輝達要合作，是不是AI手機，真的要進入白熱化的競爭，這些零組件廠商，一定會先備料，所以市場上有更大的需求產生，所以我想29號帶動這些，相關的廠商，甚至千金股不斷的往上衝，沒到千金的也可能，要準備挑戰千金。」AI產業的漲勢，讓台股29日終於站上2萬8大關，收在28,294點，上漲345點，不過專家表示，傳產族群的表現，相比之下差強人意，顯現族群強弱不均，也提醒面對高檔，仍須留意風險。資深分析師呂漢威說：「當然還是該買，適度的風險控制，現在最大的風險就是，怕大家，人家叫裸空，它是裸多，就是甚麼都不管，乾脆就全部只壓股票，不用去做資產配置，不用去佈局，可是大家不要忘記，黃金忽然就跌了10%。」專家建議投資人，為了避免未來像今年四月一樣，發生關稅大戰的非系統風險，導致去槓桿化的行情，適度降低持有股票的價值，或是考慮美債等避險資產，適度控管風險，審慎布局。 原始連結

