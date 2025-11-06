焦點股》鴻準：Switch 2銷售續旺 股價向上

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠鴻準(2354)因10月、前10月營收表現不俗，加上近期日系遊戲機大廠任天堂(Nintendo)推進本家遊戲佈局、又鄰近雙11消費大檔，新機Switch 2銷售有望再提升，為任天堂供應鏈的鴻準今日股價也跳空開高，最高漲近3.7%，近11時10分，鴻準股價上漲1.6元或2.34%，暫報70元，成交量逾5500張。

鴻準10月營收149.2億元，月增15.1%、年增127%，前10月累計營收1285億元、年增162%，為歷年同期新高。鴻準是Switch 2的機殼供應商，因Switch 2上市以來銷售動能仍維持強勁，營運有望持續受惠。

不過，昨日外資賣超鴻準1823張、已是連4賣；投信買超166張、自營商賣超554張，三大法人合計賣超2211張；昨日當沖成交量為3739張、佔比32%，宜留意後續股價波動。

