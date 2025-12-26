焦點股》鴻碩：明年營運拚回溫 買盤搶進促漲停

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠鴻碩(3092)受美中關稅戰與產能移轉影響，短期營運仍處於調整期，不過該公司於日前法說會預期明年營運將可望獲得結構性改善。在買盤力挺之下，今日截至上午9時40分，鴻碩股價暫報漲停價20元，成交量1711張，漲停價委買張數約1599張。

鴻碩週三於法說會指出，集團近年採取「雙軌營運」架構，一方面以越南作為核心製造基地，承接原本集中於中國的訊號線與高頻線產品，另一方面則透過子公司切入新能源與車用零組件市場，布局電動車充電與儲能應用。

廣告 廣告

鴻碩強調，今年營運承壓除了產能移轉因素之外，也反映新能源產品一次性投入成本，包括國際認證費用、人員配置與市場推廣支出，但相關投資有助於產品順利進入全球市場。目前公司已完成產能結構重整，並取得多項國際認證。

鴻碩看好越南廠成為集團未來關鍵生產基地，員工人數自今年初不到500人，增加至現階段的800餘人，並持續導入自動化產線。新能源事業方面，除了已獲得台灣多個充電案場的合作專案，也正透過系統整合商與營運商，評估在東南亞市場的實際落地機會。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：中華開發被「台灣之子」以3億美元賣掉 佣金遭黑吃黑？

21歲當加油站員工爽中8.8億樂透秒辭 他現身親吐1遺憾

跨年之前能解套嗎？電子五哥近三年封關結局一次看

韓入境卡將我標註「中國台灣」不改！傳北京擬鬆綁1禁令獎勵李在明

