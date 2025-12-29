焦點股》鴻碩：法說會點火 飆出第3根漲停

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠鴻碩(3092)今年前3季仍陷虧損，不過管理層於本月23日法說會當中，預期明年營運將可望獲得結構性改善，帶動股價自24日起連續亮燈漲停，今日盤中受惠買盤加持，截至上午10時24分暫報漲停價22元，成交量2079張，漲停委買張數超過1900張。

鴻碩坦言，今年營運承壓除產能移轉因素外，也反映新能源產品一次性投入成本，包括國際認證費用、人員配置與市場推廣支出，但相關投資有助於產品順利進入全球市場。展望未來，公司將持續強化高階訊號線技術門檻，並擴大車用與新能源應用比重，隨著越南廠效率提升與新能源業務發酵，期望逐步回到成長軌道。

鴻碩近年投入資源，在新能源領域建構「光、充、儲一體化」解決方案，產品涵蓋AC與DC充電樁、充電槍，以及家用與工商用儲能系統，並已完成多項國際與區域認證，包括美國、歐洲、日本與台灣等市場。其中，360kW與480kW超快充產品已通過測試，正等待發證，有助擴大高功率充電應用場域。

