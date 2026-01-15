焦點股》麗清︰拉貨力道回溫 股價攻漲停

【時報-台北電】台股近10年牛氣沖天，平均年化酬率逾20%，0050也平均年賺逾18%，很多人以為只要存0050就好，存股達人「存股方程式」提醒資產配置的重要性，美股、日股都曾經失落10~20年，年虧3%~7%，如果此時需要用錢，賠錢賣股會很心痛，建議分散市場，配置低相關資產，如果資金有限，至少台美股+現金；如果想要更分散風險，VT+台幣定存是最佳解。 「存股方程式」版主在臉書分享，資產配置最重要的目的，就是期望能在報酬與規避風險之間取得平衡點。資產配置並非為了追求短期暴利，而是為了在市場波動的風暴中，確保資產能穩健地朝向長期財務目標邁進。 資產配置的重點有兩個：分散市場與配置低相關性的金融產品。 重點1：分散市場 顧名思義就是不可把資金全數投入單一市場，至少投入兩個市場才能有效降低風險。台股近年表現非常好，元大台灣50(0050)上市以來績效非常亮眼，不少網紅認為只要投資0050即可。但資金如果全部壓在台股、壓在0050，一旦台股遭遇系統性風險，可是會欲哭無淚。 有網紅斬釘截鐵的認為，台股長期走勢絕對是向上的，因此投資台股、投資0050就夠了？強如美股標普500指數，也曾長時間低迷，

