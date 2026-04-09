焦點股》鼎元：光電大展激勵士氣 帶量漲停

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鼎元今日在集團齊心發功之下，隨著友達、富采漲停鎖死，鼎元股價同步帶量亮起紅燈。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕2026年台灣光電大展(Touch Taiwan)昨日正式開跑，感測解決方案供應商鼎元(2426)今日在集團齊心發功之下，隨著友達(2409)、富采(3714)漲停鎖死，鼎元股價同步帶量亮起紅燈，截至上午10時8分暫報漲停價43元，成交量2萬1341張，尚有1萬0209張漲停價委買單尚未成交。

隨著AI與機器人自動化技術發展，感測需求從單一訊號擷取，進化為多維度、高精度與環境適應能力的整合感知系統，光電元件在其中扮演關鍵角色。鼎元隨著母集團共同建立涵蓋LED、垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)、光子晶體面射型雷射 (PCSEL)與光電二極體(PD)的完整感測產品線。

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相關產品當中，規格1310nm波長的PCSEL具備低散射與高輸出功率特性，為工業感測、車用LiDAR等應用提供高可靠解決方案。在短波紅外線(SWIR)領域，透過砷化銦鎵(InGaAs)PD將感測範圍延伸至1300至2400 nm，可應用於生醫檢測、物質辨識與工業檢測。搭配自有紅外光源與模組技術，有助於實現傳統可見光無法達成的水分與異物檢測能力。

此外，在工業自動化場域中，鼎元進一步隨著母集團整合紅外光源、VCSEL與感測模組，應用於自動光學檢測(AOI)、3D感測與智慧製造設備。藉由高均勻光、快速調變能力與高訊噪比(SNR)設計，可有效提升缺陷辨識精度與檢測效率，並強化系統在低光源、複雜材質與高速產線環境下的穩定性，展現旗下方案從元件延伸至工業系統應用的關鍵技術價值。

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