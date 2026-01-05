焦點股》0050：台積電大漲 散戶湧入

〔記者張慧雯／台北報導〕受台積電(2330)大漲影響，今日大量散戶湧入元大台灣50ETF(0050)，不僅成交量放大，股價也跟著狂飆，截至9:56分為止，股價上漲2.35元、暫報69.3元，漲幅達3.58%，成交量已超過8.4萬張。

台積電即將於1月15日舉行法說會，市場也傳出今年先進製程恐再漲價，此外，0050日前也宣布季配息，每單位配發1元，預定1月22日除息、2月11日發放股息，超過200萬受益人農曆前就可以先領到紅包。

廣告 廣告

觀察三大法人動態可發現，外資上週五賣超0050共1.14萬張、自營商買超1182張，主力則買超4361張，買超券商以元大總公司、元富為主；市場人士認為，台積電大漲、台股直接站上3萬點，而0050手中台積電佔比高達62%以上，直接受惠，估計0050配息前最後進場日(1月21日)還有機會出現搶購潮。

【看原文連結】

更多自由時報報導

3萬點來了！台積電發爐飆1685元、指數登30221點 雙雙創新高

0050、0056宣布季配息 百萬投資人農曆年前領紅包

台積電列高盛亞太區首選買進清單！目標價高喊2330元

投資股票總是賺少賠多？資深操盤手苦勸散戶這樣做

