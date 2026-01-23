焦點股》4檔記憶體解禁出關 南亞科、威剛表現威猛

〔記者洪友芳／新竹報導〕南亞科(2408)、晶豪科(3006)、力積電(6770)、威剛(3260)等4檔記憶體，今(23)日集體解禁，出關表現不一，南亞科、威剛仍表現威猛，威剛盤中強勢漲停至326元新高價，一舉上漲29.5元，南亞科開高走高，盤中最高達282.5元新高價，上漲16元，力積電則呈現下跌走勢。

記憶體缺貨漲價持續，市場調查與業界紛預期將延續到2027年，帶動美光週四收盤再創新天價，台灣記憶體族群今也延續多頭走勢，DRAM大廠南亞科等4檔個股昨終結處置股，今解禁出關，但股價表現不一，南亞科跳空開高，盤中一度賣壓湧現翻黑，但震盪後即翻紅，最高達282.5元新高價，截至11點30分，股價來到276元，上漲9元、漲幅逾3%，成交量13.65萬張，南亞科強勢上漲，帶動福懋科(8131)也飆漲停達77.6元高價。

威剛今以307元開出，盤中一度漲停至326元新天價，截至11點33分，漲停打開，股價來到321元、漲幅逾8%，成交量超過2.68萬張。

