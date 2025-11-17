焦點股》IET-KY：國防訂單挹注 股價大漲

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵大廠IET-KY(4971)表示，在國防合約請款金額大幅成長挹注下，第三季每股稅後盈餘(EPS)0.75元，在連續六季虧損後，已連續兩季呈現獲利，營運漸入佳境，展望2026年各項產品都將持續成長；IET-KY今日股價開高走高、一度亮燈漲停來到175元，截至10:54分為止，股價上漲10.5元、暫報170元、漲幅6.58%，成交量超過2800張。

從基本面來看，IET-KY第三季營收2.52億元、季增5.47%、年增69.75%，毛利率31.67%、稅後淨利2995.6萬元、EPS為0.75元。該公司指出，營收成長主因各產品線皆有表現，同時，在今年中出售的分子束磊晶(MBE)機台訂單已從第三季開始依約請款並依完工比例認列收入，且國防合約請款金額大幅成長，創下歷年單季新高。

IET-KY表示，針對基板短缺問題，第四季在磷化銦產品增加採用客戶自行提供基板的生產模式，使得基板短缺有所舒緩，帶動高毛利產品出貨量增加，同時可降低成本，有利第四季毛利率提升；在國防訂單方面，預期在美國政府結束關門之後將獲得改善，可望持續接獲新訂單。

展望明年，IET-KY認為，磷化銦PIN磊晶業務預計將有超過一倍的成長，MBE硬體業務也將超標成長，加上砷化鎵、銻化鎵等其他產品，預料可望穩定成長。

