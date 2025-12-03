焦點股》IET-KY：雙箭齊發 直奔漲停

〔記者張慧雯／台北報導〕大客戶Lumentum頻遭法人點讚，再加上明年磷化銦PIN磊晶出貨可望倍增，砷化鎵族群IET-KY(4971)股價一早直奔漲停205元，截至9:20分為止，成交量超過2500張，漲停委買張數高掛近1200張。

IET-KY主要聚焦於磷化銦(InP)與氮化鎵(GaN)等先進材料領域，第三季營收2.52億元、季增5.47%、稅後淨利0.3億元、每股稅後盈餘(EPS)0.75元，累計前三季EPS為0.09元、順利由虧轉盈；面對第四季營運，IET-KY表示，除機台出售業務仍有收入可認列外，還有客戶購買MBE機台與承包產能方案正洽談中，同時，國防訂單在美國政府結束關門後可望持續接獲新訂單，也看好明年磷化銦PIN磊晶出貨可望倍增、MBE硬體業務也將超標成長，樂觀看待明年營運。

不過，昨日外資賣超IET-KY689張、自營商賣超85張，合計賣超774張，同時主力也賣超541張，賣超券商以美林證券、新加坡瑞銀為主；法人分析，IET-KY營運明顯好轉，不過，以前三季獲利來看，本益比已高，觀察近期股價震盪加劇，投資人追高須留意風險。

