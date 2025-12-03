焦點2026揭秘高尚生活 詮釋義大利 A DESIGN形象魅力！
生活中心／綜合報導
在頂層生活圈中，空間早已不只是住所，而是一種關於品味、審美與人生層次的具象語言。榮獲義大利A Design Award、英國London Design Award、以及美國MUSE Design Award三項國際大獎的特利空間設計，憑藉精準的設計語言與細膩的美學，為高端客戶量身打造「可居、可賞、可傳承」的豪宅藝術作品，持續為高端客戶打造可珍藏、可流傳的私宅藝術。
特利空間設計今年更首度以全新姿態亮相全球舞台，在歐洲與亞洲多項知名設計榜單上嶄露頭角，不僅多案入選，甚至有半數躋身前十，成為年度最亮眼的設計領航者。這不僅是飯店與豪宅設計領域的重要高光時刻，更象徵品牌以「現代核心、當代藝術與文化」為理念，將台灣設計推向國際視野。
本案由知名台中設計師王建森親自操刀，他以深厚的人文底蘊融合新舊語彙，將亞洲與歐洲的歷史脈絡延伸至當代生活，使空間具備文化層次與現代主義的精煉質地。
真正的豪宅，不僅是空間的尺度與材質的奢華，更在於如何透過設計讓屋主的故事與品味被看見。總監王建森長期服務具備國際行旅與高度生活鑑賞力的客群，他以深厚的人文底蘊為設計核心，透過光影、材質與構成創造情緒場域，讓空間不僅存放生活，更承載屋主的世界觀與審美尺度。
地下層作為屋主的接待與社交空間，以深色材質鋪陳背景，並藉由紫紅光影與鏡面天花建立戲劇張力，使空間呈現出具層次的視覺深度。場域規劃以「功能連續」為主軸：吧檯、餐敘與休憩區之間以開放式配置連接，讓聚會動線自然流動。家具則以包覆感強的沙發與低彩度材質定調，使光線成為塑造氛圍的主要語言，強化地下層的沉浸特質。
主臥以香檳棕色軟包床頭作為視覺起點，透過柔和側光與大量留白，降低空間的視覺負擔。地坪選用溫度較高的木質材料，與灰階背景形成和緩對比，使空間呈現安定調性。懸浮電視牆的設計使量體輕化，讓光線得以穿透，形成通透明亮的動線連續性。整體以低飽和度色彩建立空間的安靜基調，展現高度克制的設計態度與精品化的生活質地。
特利設計以國際視野與人文深度，打造出兼具藝術性與生活性的豪宅新典範。作品不僅是一棟房，更是一種態度，展現出對生活的熱愛、對美學的堅持，以及對自我品味的極致展現。
歲月靜好｜現代風｜20坪
以溫潤的奶茶色為主調，為空間注入柔和的氣息，讓日常生活在暖色中慢慢沉澱。圓弧造型貫穿全室，將系統櫃與木作巧妙結合，不僅提升了整體感，也柔化了視覺的銳利感，使每個轉角都更顯親和。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
夫妻相處之道|混搭風|17坪
只有夫妻兩個人生活，訪客很少，所以主要需求都圍繞夫妻兩個人，原本3房兩廳兩衛，考量空間感，討論後決定格局調整為一房一多功能室兩廳兩衛，設計重點除了收納外，還希望可以靈活運用，以及隔間牆落在窗戶之間，告知利弊後仍決定維持此格局調整。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
溫曦‧新域│現代風│30坪
儘管是3樓半的透天宅，但室內面積並未有想像中大，尤其廚房餐廳寬度很侷限，廚具備餐區不足。 在竹景設計室內裝修操刀規劃下，開闊了空間尺度，以日式現代風鋪排公領域，客廳窗邊臥榻與書櫃結合增加溫馨感。 廚房設計中島並採用大理石包覆，除了增加備餐區與收納外，大理石的應用也讓廚房增加上華麗的質感， 同時中島切割廚房餐廳空間，並在餐櫃設計烤玻拉門給未來小孩子畫畫使用，增加了活潑與實用性。幸福空間 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
高雅簡約不落俗套！135坪新成屋在現代語彙中襯出明亮輕奢的生活輪廓
從線條到光影的呈現，豪宅設計不僅是美學與機能所構成的宅邸，在時光的流轉下，更能展現雋永而迷人的居家氣息。詠絮室內設計團隊以專業設計思維，結合巧思，透過材質、色調、軟裝等元素，讓空間在光影的映襯下，即使不張揚奢華的魅力，卻能深刻讓人感受空間獨特氣韻。id SHOW ・ 1 天前 ・ 發起對話
