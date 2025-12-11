煉乳滷肉飯「意外好吃」？ 網崩潰：台南人都不吃

台南市 / 綜合報導

滷肉飯跟肉燥飯可以說是台灣最道地的國民美食，鹹香滷汁配上熱騰騰的白飯，是很多人常吃的家常味，不過就有網友腦洞大開，居然在滷肉飯上淋上煉乳，還說意外的好吃，影片曝光後不少網友直呼好崩潰，甚至來自全糖城市的台南網友說，連台南人都不吃，其實高雄也有店家推出巧克力肉燥飯，還有YouTuber番茄搭肉燥飯這些特殊吃法，全看每個人的口味能不能買單。

滷得香噴噴的肉汁淋在熱騰騰的白飯上，滿滿的肉燥香瞬間撲鼻而來，這樣一碗肉燥飯一入口就銷魂，民眾說：「膠質比較多，然後比較香，好吃啊。」肉燥飯滷肉飯，這台灣最道地的國民美食，可是有人這樣吃直接淋上煉乳，然後把煉乳跟肉燥拌勻，有網友分享這樣的吃法，影片曝光後，不少網友直呼好崩。

而被稱為全糖城市的台南，很愛吃甜的市民覺得呢，民眾說：「這樣子還不錯的感覺，下次再吃吃看，我可能不敢嘗試吧。」確實這樣衝突的搭配很多人不敢嘗試，記者VS.民眾說：「不會，(為什麼)，就有點怪。」高雄肉燥飯業者說：「試試看也不錯啊，還滿有趣的。」

到底這煉乳滷肉飯吃起來是什麼滋味呢，民眾謝小姐說：「我覺得其實吃起來還滿好吃的，它其實滿對味的，就是比較甜的肉燥飯。」其實不只煉乳肉燥飯，還有YouTuber分享番茄搭配肉燥，甚至高家咖啡店就推出巧克力肉燥飯，肉燥飯配上巧克力脆片卻也意外大受歡迎，這些特殊吃法全看每個人的口味能不能買單。

