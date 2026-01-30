煉完黃金煉白銀？陸廢棄含銀「電腦斷層片」搶手 回收價漲3倍

國際貴金屬價格近期大漲，近日有民眾用SIM卡提煉黃金，又出現有人用含銀的醫療電腦斷層掃描（CT）廢膠片，提煉白銀，但相關人士提醒私自提煉白銀不僅污染環境，更可能觸犯刑法。

《極目新聞》報導，一名在西北地區從事CT廢膠片回收的業者表示，隨著白銀價格上漲，自去年12月起，含銀醫療CT廢膠片的回收量明顯增加，「以前主要是從廢品收購站收，最近透過社交平台來詢問的人明顯變多。」他指出，CT廢膠片之所以能「變廢為寶」，關鍵在於部分膠片含有可回收的銀元素，但並非所有CT膠片都含銀。

該業者透露，「銀價暴漲前，CT片每斤（約500公克，12張）約10元人民幣（約45元台幣），現在每斤35元（約158元台幣）左右」。他強調僅從事回收，不涉及提煉白銀，「提煉白銀需要相關手續，私自提煉涉嫌違法。」

不過，根據司法資料顯示，一對夫妻收購印刷廠廢底板及醫院CT廢膠片，自行提煉白銀13.5公斤，非法獲利6萬元（約27萬台幣）。而他們因污染環境罪被判處緩刑，並合計罰款7萬元（約31.7萬台幣），得不償失。

