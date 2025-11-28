煉獄火啟示錄 香港竹棚鷹架恐淘汰2／香港宏福苑大火敲響警鐘 「竹棚文化」面臨淘汰危機

大火發生第3天，消防員仍在進行滅火作業。（路透社）

香港大埔高樓住宅宏福苑26日發生大火，正在整修的全社區陷入火海，目前已造成94人死亡、至少70人受傷。為整修而搭建的竹棚，如今被指是助長火勢延燒的元凶之一。香港政府27日表示，有意推動以金屬鷹架、全面取代竹棚的計劃。

熊熊烈火吞噬整棟建築，香港大埔宏福苑住宅大樓發生世紀大火，外圍竹製的棚架成為最佳助燃劑。香港政府27日宣布，針對全港正在展開大型戶外維修工程、而且有搭建竹棚的建築進行分批巡查，竹棚未來在業界的去留成為關鍵。香港特首李家超：「發展局也已經和業界會面，商討推進金屬棚架去取代竹棚的路線圖。」為了安全起見，香港政府有意盡快全面改用金屬鷹架。但惹禍的竹棚真的非用不可嗎？

事實上，竹棚在香港多年的歷史和發展上占有獨特且重要的地位。比起金屬製的鷹架，竹棚更靈活輕巧還很便宜，在狹窄的街道環境使用也比較方便，某種程度上已經成為另一種「香港文化」。2001年上映的好萊塢電影《尖峰時刻2》中，成龍和克里斯塔克在竹棚上逃命的片段堪稱經典。

但這不僅是一種文化象徵，也是香港引以為傲的工藝技術。香港港九搭棚同敬工會理事長何炳德：「每次有些外國的遊客來到我們香港，見到我們很多的（搭棚）師傅像蜘蛛人一樣爬上半空中搭棚架，可能今早看的時候還在一樓，傍晚回來已經搭到30層樓了，就是他們會覺得很驚訝。」

不過竹棚闖禍在香港並不罕見。回顧2023年3月發生在九龍尖沙咀的【海員俱樂部】重建工程，當時也因為竹棚助燃，讓整棟超過40層樓高的大廈燒了至少9個小時。早在2025年3月，香港發展局已經宣布新政策，基於安全考量，規定大部分新建工程採用金屬棚架。如今宏福苑的世紀大火，再次敲響「取代竹棚」的警鐘。

香港政務司長陳國基：「雖然我們知道使用竹棚在香港具有長久的歷史，但是竹的棚架的耐火性方面始終都不及金屬的棚架。所以為了安全起見，政府認為應該要盡快在合適的工作環境之下，全面改用金屬棚架。」但有不少工人認為，比起取代傳統工藝，政府反而應該檢討施工的作業流程和安全規範，從源頭開始防堵悲劇發生。

在文化和安全隱憂的十字路口，曾經幫助工人築起一棟棟雄偉大樓的竹棚面臨淘汰危機，恐怕也是香港無可奈何下的取捨。

