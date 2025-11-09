煎荷包蛋不要只用油 廚師曝秘訣：蓬鬆、軟嫩還會流心

雞蛋營養價值高又美味，一名日本廚師分享，除了煎得焦香酥脆的荷包蛋外，下次開火時不妨試試看「加水煎」的料理方法，如此一來煎出來的荷包蛋會蓬鬆、軟嫩，蛋黃也會呈現半熟的流心狀，口感和只用油煎完全不同，配白飯吃時他更推薦「加水煎」的版本。

《Yahoo JAPAN》專欄報導，廚師Papuchan指出，在社群軟體有近90％的粉絲想知道怎麼煎出口感不同的荷包蛋，讓他驚覺原來多數人都只會單純地用油煎蛋，把雞蛋煎成全熟、紮實，把蛋白邊緣煎得酥脆、焦香，但其實只要加一點水到鍋子裡面，就能變化出不同口感。

Papuchan分享，煎荷包蛋時除了用油外，只要加一點水到鍋子裡面，就能在加熱時利用水蒸氣將蛋「順便蒸熟」，如此一來蛋白會呈現蓬鬆、柔軟的口感，蛋黃則會是半熟的流心狀，吃起來既滑順又溫和，也有用油煎過的香氣，非常符合日本人吃雞蛋的習慣。

Papuchan建議，不加水、焦香酥脆的荷包蛋較適合夾在吐司中間享用，但若是要拿來配白飯的話，他個人較偏好加水煎、蛋黃流心的版本，「兩種荷包蛋有各自不同的風味，大家可以依照個人喜好進行選擇」。

