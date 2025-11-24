煎荷包蛋別只會放油！日廚師「加１物」讓口感升級：蓬鬆軟嫩、蛋黃流心

雞蛋作為日常生活中最常見的食材之一，營養價值豐富且料理方式多元，無論是水煮、炒蛋或荷包蛋都深受民眾喜愛。然而，看似簡單的荷包蛋其實蘊含不少烹飪技巧，一位日本廚師近日分享了一個讓荷包蛋口感大不同的秘訣，只要在煎蛋時加入一點水，就能讓原本焦脆的荷包蛋變得蓬鬆軟嫩，蛋黃更呈現誘人的半熟流心狀態，為平凡的早餐增添驚喜。

荷包蛋怎麼煎

根據《Yahoo JAPAN》專欄報導，日本廚師Papuchan在社群媒體上發現，有許多粉絲都想了解如何煎出不同口感的荷包蛋，這讓他意識到多數人在料理荷包蛋時，都只會單純使用油來煎蛋，將雞蛋煎至全熟且紮實的狀態，蛋白邊緣則酥脆焦香。然而，Papuchan指出，其實只要在煎蛋過程中加入一點水到鍋子裡，就能創造出截然不同的料理體驗。

煎蛋可以加水嗎

Papuchan詳細說明這個料理技巧的原理，煎荷包蛋時，除了使用油之外，只要加入少量的水到鍋中，在加熱過程中就能利用水蒸氣的力量將雞蛋「順便蒸熟」。這種煎蒸並用的方式，能讓蛋白呈現出蓬鬆、柔軟的絕佳口感，而蛋黃則會維持在半熟的流心狀態。這樣製作出來的荷包蛋不僅吃起來滑順溫和，同時還保有用油煎過的獨特香氣。

煎蛋方法因人而異

對於這２種不同的荷包蛋製作方式，Papuchan也提供了實用的搭配建議。他表示，不加水、口感焦香酥脆的傳統荷包蛋比較適合夾在吐司中間享用，能與麵包的質地形成很好的層次對比。但如果是要搭配白飯食用的話，他個人則比較偏好加水煎製、蛋黃呈現流心狀的版本，因為這種軟嫩的口感與米飯搭配起來更加和諧。Papuchan強調，「煎蛋時，加水和不加水都是正確的料理方式，大家可以根據個人喜好來選擇最適合的製作方法」。

▲煎蛋時可加水也可不加，口感不同。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

