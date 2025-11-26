煎餃微微裂縫都要補償！網讚：鼎泰豐品質就是不一樣

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

鼎泰豐是許多外國觀光客指名必吃的美食，近日有一名網友分享到鼎泰豐用餐時的小插曲，表示店家對於餐點品質的要求嚴格到「一顆煎餃輕微破掉」都會主動補償。貼文曝光後，引來許多網友留言分享類似經驗，不少人直呼「這就是鼎泰豐品質優秀的原因」。

網友在Threads發文表示，當天一個人到鼎泰豐用餐，因為想吃的餐點比較多，其中一份蝦肉煎餃沒吃完的部分請服務人員幫忙外帶。當時店員告知，其中一顆煎餃「破掉」，因此會補上一顆新的。網友當下回應「破掉還是能吃，不用補」，但店員說補上的煎餃已準備好，堅持要一起放入外帶盒中。

這名網友接著指出，回家時發現多了一個紙盒，心裡只想說鼎泰豐居然為了一個煎餃另外裝一盒，沒想到隔天早上當他要把煎餃移到便當盒時，卻怎麼看都找不到破損。翻面檢查後，只看到一個極小的開口，讓他忍不住驚呼「God！這樣叫破掉？」笑稱餐飲業真的會被逼死。

對此，不少網友也在留言表示曾遇過類似情況，「我兒子3歲去吃小籠包，最後一顆不小心掉在地上，快要哭出來之前，服務人員看到馬上說補一顆給他」、「剛剛送來也說兩顆有點漏油，所以補了兩顆給我，到現在我還沒看出哪邊有漏油」、「真的是首選」、「鼎泰豐從不讓人失望」。

