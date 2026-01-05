煙台酒樓又宰客 變質的螃蟹標58元/斤 給帳變58元/隻

山東煙台蓬萊區餐飲店「老蓬萊酒樓」曾於2024年因「天價打包袋事件」「打包塑料袋10元(人民幣，下同)約一個」事件登上熱搜，引發輿論關注。事隔一年多，近日再有消費者指控，該店去年因十一黃金周期間存在菜單價格前後不一、海鮮疑似變質、飲料過期等問題，並稱向相關部門投訴後未獲有效回應。對此，當地官方回應已了解情況，市場監管部門正展開調查。

綜合揚子晚報、紫牛新聞報導，多名網友近日在社交平台發帖稱，2025年十一假期期間前往老蓬萊酒樓用餐，發現店內提供的紙質菜單與牆面菜單價格不一致。其中一道「魚鍋餅子」，店家介紹時稱每斤88元，結帳時卻變為128元一份，且未當面過秤。顧客反映，店員介紹該菜使用多種雜魚，但實際端上桌後發現主要食材為市面上10元3斤價格低廉的冷凍鱍魚。顧客當場提出質疑後，店家才承認實際用料情況。此外，顧客還指出部分海鮮口感異常，生蠔新鮮度不足，與店家宣傳不符。

報導還提到，消費者在點螃蟹時，店家最初表示價格為每斤58元(約8美元)，結帳時卻按每隻58元計算，且兩隻大小不同的螃蟹價格相同，結帳時一度被算成每隻68元，經顧客指出後才更正。更令顧客不滿的是，上桌後發現螃蟹已明顯變質，蒸煮後出現異味與黑色湯汁，要求退換時未獲店家處理。

另有顧客指出，店內提供的飲料標示已過期半年，事後向店家反映，老闆矢口否認，稱飲料是他們自己帶的。顧客接著問「飲料如果不是店裡的，為什麼收錢？」，老闆聽到這句話立刻躲開不理。顧客隨即向相關部門投訴，但截至目前仍未收到明確處理結果。

煙台市蓬萊旅遊度假區管理委員會1月4日回應表示，已掌握相關情況，區委區政府高度重視，因事件屬市場監管職責範圍，已由當地市場監督管理部門介入調查取證，目前案件仍在辦理中，後續將依調查結果依法依規處理。

