「煙味難忍」vs「無妄之災」！三重店家燒金紙遭公審

三重有餐飲業者因為燒金紙，遭鄰居指控故意「悶燒30分鐘」，導致煙味直衝家中。（圖／當事業者提供）

新北市三重區一家餐飲店因燒金紙引發鄰里糾紛！店家遭樓上住戶指控燒金紙產生難聞氣味長達30分鐘，雙方各執一詞。住戶更將影片上傳社群網站，導致店家慘遭網友洗版留言「燒金紙」、「態度惡劣」、「東西難吃」等負評。專家建議燒金紙應注意通風，避免在密集住宅區或狹窄巷弄內燃燒，以免觸法又得罪鄰居。環保局也提醒，若燃燒造成明顯污染最高可罰10萬元！

三重有餐飲業者因為燒金紙，遭鄰居指控故意「悶燒30分鐘」，導致煙味直衝家中。（圖／當事業者提供）

三重一家餐飲業者因燒金紙與樓上鄰居發生爭執，鄰居拍下影片並上傳至社群網站，控訴店家將整疊金紙放入金爐悶燒，煙味持續20至30分鐘，且店家本身不受影響卻讓周圍鄰居忍受難聞氣味。影片中可見鄰居質問店家：「你要燒多久？為什麼不把它熄滅？」並指著金爐表示裡面仍有東西在燒，氣味讓人無法忍受。

廣告 廣告

當事店家無奈遭到鄰居公審，表示燒金紙僅十幾分鐘，量也沒有特別多。（圖／TVBS）

面對指控，店家感到無奈並提出澄清。店家表示確實有燒金紙，但只有10幾分鐘，且對方一來就直接衝入店面並出言不遜，擔心嚇到顧客才將對方請出去。店家還拿出監視器畫面佐證，表示對方情緒激動，「有比較大的肢體動作在你的臉前面揮來揮去」，還提出「怎麼不拿到裡面燒」等不合理建議。

民俗專家表示，燒金紙可以避免整疊整疊燒，以免煙霧過大，影響鄰居。（圖／TVBS）

雖然警方到場處理，但因為雙方並未有肢體衝突或恐嚇行為，無違法違序情形，稍作調解後便離開。店家表示願意退一步，在燒金紙時稍微用水處理，但仍被對方將影片發布到網路上公審，導致「快要50個一星二星的留言，有些直接說燒金紙，有些說我們態度惡劣，有的沒吃過也說東西難吃」，店家感嘆「有點像是遭受無妄之災」。

新北環保局強調，若接獲檢舉並經稽查發現燃燒導致明顯之粒狀污染物，可開罰1200至10萬元。然而，燒金紙作為傳統民俗習慣，要如何避免得罪鄰居？民俗專家廖大乙建議，金紙應「一張一張地燒，不是一疊一疊地燒造成悶燒，那個煙會嗆到別人」。他也建議不要在密集住宅區或風小的巷子裡燒，金爐應保持通風且有通氣孔，讓火燒得完全，煙也會相對減少，避免拜拜活動引發鄰里糾紛甚至遭受罰款。

更多 TVBS 報導

「普桌費」必繳？溪湖震福宮「公告強制收費」惹民怨

魔法對抗魔法！ 車停家門口 你停、我也停寧吞紅單也不讓

廚餘蒸煮機鏽痕佈滿4月故障！豬農涉造假文書 環保局移送檢方

偷倒垃圾無極限！ 暗夜行動」小車狂載垃圾丟溪

