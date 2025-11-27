煙囪效應+強風致災 香港宏福苑奪命大火「從底燒到頂」

香港新界大埔區宏福苑世紀大火震驚全球媒體，有專家分析這場大火撲救困難的關鍵原因。（圖／東森新聞）





香港新界大埔區宏福苑世紀大火震驚全球媒體，港媒報導，有專家分析這場大火撲救困難的關鍵原因，主要是由於高層建築「立體燃燒」的複雜性，加上煙囪效應疊加強風，導致救災困難。

截至27日清晨6點50分，香港大浦宏福苑五級大火焚燒十多個小時後火勢仍未被完全撲滅，先前大火從樓層底部一路向上竄燒，高層建築立體燃燒的複雜性讓撲救更加困難。

香港消防處副處長陳慶勇：「起火建築物內的溫度非常高，所以我們很難進入建築物，上樓進行滅火和救援行動。」

由於現場火勢在有40多年樓齡的舊樓外牆棚架上迅速蔓延，讓火場猶如一個大火爐在燒，同時火場裏大量濃煙往樓上一直衝，形成煙囪效應，有住戶接受港媒訪問，自己困了約三小時才被消防救出來。

起火大樓住戶李先生：「濃煙都攻進來，一開門已經不能出去，樓上樓下都在燒，最後有消防員用雲梯車把我救出來，我摸黑出去走廊，拖到兩人進來我的屋裡，有兩人年紀比較大，先拖到我的屋裡幫忙他們。」

濃煙又快又猛，一度只能靠自救，煙囪效應指的是在相對封閉的垂直空間內，由於氣流對流而促使煙氣和熱氣流向上流動的現象，通常經由樓梯間玻璃帷幕牆縫隙等部位豎向蔓延，煙向上流動速動，一秒可達3至5公尺，消防人員也強調，民眾在火場必需要找隔間牆為不燃材料，要有對外窗戶及要能阻擋煙及熱的門，像是實心木門或鋼門，如此才能選擇關門待救求生。

