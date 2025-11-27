煙囪效應+強風致災 香港宏福苑奪命大火「從底燒到頂」
香港新界大埔區宏福苑世紀大火震驚全球媒體，港媒報導，有專家分析這場大火撲救困難的關鍵原因，主要是由於高層建築「立體燃燒」的複雜性，加上煙囪效應疊加強風，導致救災困難。
截至27日清晨6點50分，香港大浦宏福苑五級大火焚燒十多個小時後火勢仍未被完全撲滅，先前大火從樓層底部一路向上竄燒，高層建築立體燃燒的複雜性讓撲救更加困難。
香港消防處副處長陳慶勇：「起火建築物內的溫度非常高，所以我們很難進入建築物，上樓進行滅火和救援行動。」
由於現場火勢在有40多年樓齡的舊樓外牆棚架上迅速蔓延，讓火場猶如一個大火爐在燒，同時火場裏大量濃煙往樓上一直衝，形成煙囪效應，有住戶接受港媒訪問，自己困了約三小時才被消防救出來。
起火大樓住戶李先生：「濃煙都攻進來，一開門已經不能出去，樓上樓下都在燒，最後有消防員用雲梯車把我救出來，我摸黑出去走廊，拖到兩人進來我的屋裡，有兩人年紀比較大，先拖到我的屋裡幫忙他們。」
濃煙又快又猛，一度只能靠自救，煙囪效應指的是在相對封閉的垂直空間內，由於氣流對流而促使煙氣和熱氣流向上流動的現象，通常經由樓梯間玻璃帷幕牆縫隙等部位豎向蔓延，煙向上流動速動，一秒可達3至5公尺，消防人員也強調，民眾在火場必需要找隔間牆為不燃材料，要有對外窗戶及要能阻擋煙及熱的門，像是實心木門或鋼門，如此才能選擇關門待救求生。
更多東森新聞報導
台中土地公廟驚傳爆炸聲 遭火吞噬全燒毀
受困洪水！4寶媽托友求援 驚見泰人夫爽過極樂4天
已花627億造艦 美國海軍腰斬星座級巡防艦計畫
其他人也在看
影／香港大火慘！民眾淚訴「全家都在裡面」
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火延燒超過15小時，仍未完全撲滅，香港政府在稍早的直播中表示，預計救援行動至少要持續至27日黃昏，已知44人死亡、多名傷者傷勢嚴重。遭逢重大危機之際，不少香港...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 12 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
影/土地公慘落難！台中宮廟「整間全燒光」火海直擊
最新消息，台中市西區華美西街上，鄰近某公園旁的一處土地公廟，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，整間廟都陷入火海，台中警合計派遣30人、14車趕往灌救，但火勢太猛烈，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬燒光，所幸無人傷亡，深夜10點51分火勢撲滅，燃燒面積約10平方公尺，火調科目前正釐清起火的確切原因。中天新聞網 ・ 2 小時前
香港大火／五級大火！棚架起火「延燒7棟樓」 承辦商、業主全部靜悄悄
香港新界大埔宏福苑昨（26日）午後爆發五級大火，低樓層棚架突然冒出火苗，短短數分鐘內沿著竹棚與外牆一路蔓延向上，火舌更在強風吹拂下擴散，造成7棟大樓被火海包圍。釀禍原因指向外牆維修工程搭建的層架，但目前承辦商與管理單位全數失聯。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
發爐！台中土地公廟熊熊大火 「只剩骨架」幸無人傷
台中市 / 綜合報導 台中市北區忠明路一間土地公廟，昨(26)日晚間突發火警，透過畫面可以看到。熊熊火舌不斷從建築物內竄出，濃煙直直往上竄，整間廟被燒到只剩下骨架，還不斷傳出些微的爆炸聲，所幸當時沒有人員在裡面，無人傷亡，消防人員迅速到場撲滅火勢，詳細起火原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤
即時中心／高睿鴻報導香港昨（26）晚驚傳罕見大火，位於新界大埔的「宏福苑」大樓，出現17年來首宗「5級大火」，直至現在仍未能完全撲滅；目前已知至少44人死亡、58人輕重傷，其中15人命危、另外還有上百人失蹤，甚至有消防員不敵惡火，於救援時不幸罹難。對此，副總統蕭美琴也迅速發聲，表示她已在新聞看到，香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，「畫面讓人震驚與心疼」；她呼籲民眾，共同為香港民眾祈福，願傷亡降到最低、大家平安。民視 ・ 1 小時前
香港大火燒7大樓波及近2千戶「爆炸聲頻傳」…受災居民：完全沒聽到警鈴
香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26）日下午發生大火，火勢從高樓外牆棚架迅速蔓延，波及周邊宏泰閣等多幢建築，8座大樓中已有7座起火，延燒到今（27）日凌晨火勢才逐步受到控制，卻已造成44死、279人失聯。有受災戶透露，當時自己正待在家裡，直到聞到有燒焦味，開窗探頭一看才發現發生火警，震驚表示完全沒聽到火災警報器的警鈴聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
以色列少年「想看風景」爬300公尺高起重機 受困9小時 救援全都錄
Yahoo奇摩關心您：危險行為，請勿模仿 11月24日，在以色列耶路撒冷上演一場驚心動魄的起重機救援。一名少年竟在午夜時分爬上巨型起重機吊臂的掛鉤平台處，距離地面約300公尺，受困9小時後才獲救。當局公布的救援畫面顯示，救難人員垂降到少年身旁，替他戴上安全帽與安全裝備，並一同垂降到地面。 由於事件離奇，震驚以色列民眾。不過這名15歲少年向警方表示，他只是想「看看風景」，早晨路人經過時驚見此景，嚇得立刻報警。少年獲救後被送往醫療機構評估，僅有輕微擦傷與脫水，整體狀況良好。 現場消防部門指揮官表示，這起救援相當複雜，起重機不僅高度驚人，角度也相當棘手。最終救難人員以專業判斷搭建繩索系統，才成功將少年救下。Yahoo奇摩（國際通） ・ 18 小時前
施工路段突塞車 26歲男煞車不及猛撞「3車連環爆」4人受傷
衝擊力道之大，造成3車共4人受傷，所幸均為輕傷，送醫後無生命危險，事故發生後，國道警方立即趕抵現場協助處理，包括傷者救護、交通疏導以及事故現場勘查。警方也隨即對3名駕駛進行酒測，結果皆為0，已排除酒駕因素。在拖吊車及維修人員的協助下，事故車輛於11時49分全數排...CTWANT ・ 1 天前
60多年來最慘重！香港大火已44死 住戶多長者、有人不知火警
香港大埔宏福苑昨（26）日發生60多年來最嚴重火災，大火延燒十多個小時後仍未完全撲滅。根據港媒，截至今（27）日清晨6時，已經造成44人死亡、58人受傷，279人仍失聯。有住戶透露，許多鄰居是行動不便的年長者。中天新聞網 ・ 1 小時前
台中土地公廟驚傳爆炸聲 遭火吞噬全燒毀
台中土地公廟驚傳爆炸聲 遭火吞噬全燒毀EBC東森新聞 ・ 3 小時前
香港大埔大火登「CNN、BBC」頭條 TVBS火速抵現場
香港大埔發生17年來最嚴重的高樓大火，造成至少13人死亡、28人受傷，引發全球高度關注！美國CNN、英國BBC、Sky News以及日本NHK、ANN等多家外媒皆在現場連線報導，TVBS新聞團隊也火速抵達現場追蹤。警方因應火勢持續擴大封鎖範圍，香港本地媒體更是從下午2點開始不間斷轉播至深夜。這起列為五級火警的重大災難迅速登上國際媒體頭條，各國記者從中午到晚上守候現場，讓全世界都能透過即時報導了解這場悲劇的發展狀況。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 21 小時前
香港宏福苑惡火！男星賣保險挨轟「發死人財」 電視台緊急切割了
香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生五級火警，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，其中，還有消防員殉職，引起外界高度關注。而男星林子幸被爆料藉由這此意外宣導保險重要挨轟「發死人財」。對此，TVB今凌晨切割表示，林子幸非旗下藝人，而他本人也發文致歉，澄清絕無此意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 23 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前