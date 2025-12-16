煙囪「煙道氣」變綠金 台糖「穩賺皂」誕生

台糖虎尾糖廠製糖煙囪排出的煙道氣二氧化碳捕捉後，轉化為小蘇打，可製作肥皂、洗衣粉等環保清潔用品。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台糖公司今(16)日與國家原子能科技研究院、耐斯公司簽訂合作備忘錄(MOU)，共同推動碳資源再利用，即把製糖過程煙囪排放的煙道氣二氧化碳捕捉後轉化成小蘇打，再後製成香皂、洗衣粉等環保清潔用品，耐斯總廠長張志毓說，成份來自台糖的穩碳因此命名為「穩碳(台語穩賺)皂」。

台糖虎尾糖廠114/115年期製糖期今天開工，這次製糖期間也將首次引進國原院自主研發的碳捕捉設備與技術，捕捉煙囪排出的煙道氣二氧化碳，台糖砂糖事業部執行長黃正忠、國原院副院長陳明輝及耐斯總廠長張志毓代表簽署MOU。

黃正忠表示，面對氣候變遷，台糖從製糖本業出發，從蔗渣再利用變燃料，現又與國原院、耐斯合作創造一個新的碳資源再利用，從甘蔗田到煙囪口、糖品到清潔用品，將甜的產業與綠的永續結合，邁向2050淨零目標。

陳明輝指出，這次合作是科研技術走向產業落地的重要時刻，國原院長期深耕綠能與減碳技術，煙道氣碳捕捉設備與技術的金牌技術能落實在台糖製糖生產線上，加上耐斯加入建構完整的淨零產業生態，將煙道氣變成綠金，共創台灣循環經濟的新典範，且這套捕碳率已有9成，可適用在各產業的煙囪。

張志毓強調，虎尾糖廠製糖過程把蔗渣變燃料氣電共生，不僅「負碳」，還現又進一步把煙囪排出的煙道氣二氧化碳捕捉，轉化為小蘇打，再由耐斯製成香皂、洗衣粉等環保清潔用品，成為一個全綠化場域，生產的糖是穩碳糖、負碳糖，香皂則是穩碳皂。

耐斯公司總廠長張志毓說明煙道氣二氧化碳轉化為小蘇打，該公司進一步製成肥皂等清潔用品。(記者黃淑莉攝)

國家原子能科技研究院副院長陳明輝(左起)、台糖砂糖事業部執行長黃正忠及耐斯公司總廠長張志毓簽訂MOU。(記者黃淑莉攝)

