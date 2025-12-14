圖／楊之儀

本文係作家季季應《香港文學》十二月「台灣文學專號」之邀所撰寫，也是季季二十多年來的首篇小說。

一

星期五是我的幸福日。無需梳妝打扮，趕車上班，應付虛偽問候與面目可憎者的無聊言語。

此外六天，鬧鐘十一點半催我起床，刷牙洗臉，從冰箱取出蝦皮肉絲白蘿蔔高麗菜小黃瓜，三兩下洗切下鍋煮碗雜菜麵，呼嚕嚕吃完，漱口，換衣，擦面粉，畫眉毛，塗口紅，梳頭髮，噴髮膠，檢查提包瑣細，穿鞋出門，跑過深巷到車站，十分鐘後過橋到公館，換車再巔簸半小時，國父紀念館站下車快走十分鐘到報館，泡茶，比報，看信，等著核稿，發稿。

這一路快節奏，每一分鐘我無不懷念和老王一起上下班的時光。在他車裡，聊些報館人事新聞動態生活瑣事，或者靜聽小提琴協奏曲。老王走後，這閒適時光隨他而去，白色福特也轉手他人。

星期五，鬧鐘不會催我起床，睡到飽十二點多，刷牙，吃雜菜麵，看完早報再睡個回籠覺，睡醒扭開床頭收音機，也許寶島歌王文夏正唱著〈黃昏的故鄉〉，我跟著哼唱到前院，扭開水龍頭，請蔬菜水果們也喝些水。

時序入冬，絲瓜棚只餘枯藤，香蕉一串新果已有手指長，小番茄紅綠相映，番薯葉茂綠一片。老王最愛吃清炒番薯葉，說這菜生命力強韌，營養最豐富。

老王走後，這慢節奏的悠閒是我唯一的幸福日子。

然而今天回籠覺還沒睡夠，院子外已傳來嘣嘣嘣敲門聲。瞄一下床頭鐘，下午兩點半。

「阿芳，開門哪！阿芳，開門哪！」

伴著敲門聲的是脆亮高拔的叫喊聲。

唉，休假日，丁妮妮又來了！

老王走後，門鈴故障許久，我不會修，也沒找人修，來者都得敲門叫喊。妮妮知道我星期五休假，專挑這日來攪我清夢，就讓她多叫幾聲吧。

二

妮妮是個獨生女，嬌生慣養愛唱歌，一心想讀師大音樂系，大學聯考卻落榜。後來想參加電視台歌唱比賽，媽媽反對她拋頭露臉，還說如果輸了不是更丟臉？她只好接受爸爸安排，在台糖冰果室做櫃員。

那個收帳工作人來人往，妮妮天生麗質，追求者眾，她獨鍾情附近軍營一個軍官。他叫高明達，身材魁偉，方面大耳，妮妮暱稱他大頭。

高明達父親和外公都是老黃埔，他初中二年級時母親難產去世，父親無法兼顧家務，再娶眷村寡婦，帶來一男二女，也再生一女，家裡哭叫喧鬧，吵得他無法靜心讀書，高中聯考落榜，遂去讀陸軍預校，接著讀陸軍官校，住學校宿舍比家裡清靜得多。官校剛畢業，他父親開車撞上安全島，人車俱毀。此後他就很少回鳳山的家。

大頭是標準摩羯座，生活之事一切從簡，和妮妮只辦公證結婚，回門宴也僅請兩桌近親友人。妮妮婚後辭去櫃員工作，跟隨大頭四處調動。他從少尉一路調升，調到台北陸軍總部已是上尉，配了遼寧街眷舍。妮妮一直沒生孩子，才有空常來永和找我聊天。

「我跟大頭結婚後才知道，他都吸軍中的配菸，吸了那個菸啊，就沒性趣啦 ，久久一次嘛，孩子怎麼會來！」

「哦，我不知道軍中有那種配菸，那叫他不要吸嘛，自己買新樂園，一包才五塊錢。」

「哼，那是配菸，每個月拿回家堆在桌上，他那個小氣鬼哪捨得不要？他還說，小孩會哭鬧，帶小孩很麻煩，不生也好。」

「我也覺得帶小孩很麻煩，還好老王同意我吃避孕藥，反正他兒子也是我兒子。」

「唉，妳有人叫媽，我可沒有啊！」

妮妮想當媽，要離婚再婚，大頭不同意。後來她母親發現乳癌，從南部到台大醫院治療，她父親也調到台糖總部，在台北買房子就近照顧。她母親去世後，妮妮以回家照顧父親為由，大頭才勉強同意離婚。她搬回父親家住，幫著買菜煮飯打掃洗衣料理家務，父親還每月付她薪水，她自稱高級女傭，仍然不時在我休假日來聊天。

三

「阿芳，快來開門哪！阿芳，快來開門哪！」

下床披上外套穿好拖鞋，三步併兩步跑出去。

「臭阿芳，妳家這門鈴還不修啊！」

「不修不修，」我兩手摀著耳朵：「免得推銷員來吵人！」

「哈哈，我就是推銷員，我來推銷高級香菸好吃甜點。」

妮妮從背包拿出萬寶路，又拉出金黃塑膠袋：「這是俄羅斯軟糕，妳最愛的明星咖啡館耶！哪，妳去泡茶，我們來吃下午茶。」

她脫去風衣，往沙發一靠，嘆口氣。

我泡了凍頂茶，她點上萬寶路，也掀開茶几上的俄羅斯軟糕。

「我跟妳說，最近有兩件喜事，」她悠悠吐出一縷煙：「先說第一件吧，我結婚啦。」

「跟誰結婚？」我瞪她一眼：「嚇我一大跳！」

「我爸的鄰居阿廖啦，在國校教書，我爸說，阿廖太太帶兒子參加里民旅遊活動，遊覽車在陽明山翻落山谷，母子都沒了。哦，我爸說，那是七八年前的事了，阿廖這人很不錯。嗯，我也覺得阿廖不錯，脾氣好而且愛孩子。」妮妮笑著拈起俄羅斯軟糕。

「恭喜妳結婚啦，怎麼沒請我喝喜酒啊？」

「沒有喜酒啊，阿廖說咱倆都是二次婚，區公所登記就好。」

「哦，」我也笑著拈起俄羅斯軟糕： 「那第二件呢？」

「第二件啊，鄭秀美回來啦！」

「鄭秀美？」我停下嚼了半口的俄羅斯軟糕：「那個......，西貢胖子？」

「對呀，」她爽朗的笑了：「還在衡陽路極品軒請客呢，說她也是鄭成功的後代呢！但是她那美國老公有外遇，逼著她離婚，兩個兒子也不給她。她不想再住美國，也不想回越南，就在仁愛路買了房子，很想再找個老公，請大家幫忙介紹。」

「哦，妳也去極品軒了？」

「沒有，我跟她不熟，她請的都是以前一起住學生宿舍的學姊學妹，我們班只有金門來的楊貴玲去參加。我是聽陳美櫻學姐說的，妳記得那個很漂亮的陳學姐嗎？」

「記得啊，她是我們樂隊打小鼓的，高高瘦瘦，眼睛大大的，聽說她爸日本時代去南洋打仗死了，後來她媽改嫁一個外省人，在縣政府當教育科長，但她討厭那個繼父，她媽才讓她來住學生宿舍。」

「對呀，她長得漂亮，大學又讀淡江英文系，畢業去一家貿易公司做翻譯，沒多久就被那家公司的少爺娶走了。她以前很苗條很秀氣的，現在啊，變得好胖哦，胖得大眼睛都變瞇瞇眼了，要不是她叫我，我哪認得她呀？」

妮妮閉上眼，雙手拉住眼尾說，「妳看，就是這樣啊，瞇瞇眼，一條線！」

妮妮睜開眼站起來，轉個身子說，

「嘿嘿，她還認得我，可見本姑娘保養得還不錯吧？妳看，我今天特別穿這一身紅來，就是要告訴妳這兩件喜事。」

妮妮身材瘦削，剪個赫本頭，粉紅毛衣粉紅長褲配大紅背心，確是一身喜氣。

「好，好，妳保養得好，妳在哪裡遇到陳學姐啊？」

「哦，在來來百貨公司門口，我買完面霜要出去，好巧她要進來，那個旋轉門她擠不進來，我用力幫她拉，好不容易拉進來，她很高興，請我去喝咖啡聊天，我才知道鄭秀美回台灣的事。陳學姊還說，鄭秀美請她多聯絡幾個我們班的同學，以後可以去她家舉行同學會喝咖啡聊聊天。」

「很好啊，妳去聯絡幾個，我也來聯絡幾個。要不是金門炮戰和越戰，楊貴玲和鄭秀美也不會來台灣讀書。那時打開報紙，一版二版都是那些戰爭新聞，我們學校還為金門炮戰發起捐款運動，在走廊張貼一大張捐款紅榜，比賽看誰捐的多。唉，我只能捐個三角五角！」

「我也頂多捐一塊錢，」妮妮說：「像沈珠珠，施玉玲，她們老爸當醫生的，每次都捐十塊錢，有個高三學姊家裡開貨運行，還捐五十塊呢。訓導主任朝會時說，在這苦難的大時代，要有錢出錢有力出力，但我們是窮學生，哪有錢啊！」

「那時外省老師好像也很可憐，有個國文老師每天都哭，妳記得嗎？」

「記得啊，」妮妮說：「國破山河在！」

「對對，我們初二的國文老師，浙江大學畢業的，每天都穿黑旗袍，一來上課就哭著在黑板寫國破山河在，還說她逃難多苦多苦啊！」

「那時外省老師都是逃難來的，只有她最愛哭！」妮妮說：「還有她先生，教高中歷史，走路也都低著頭。」

「但我們那個教英文的張老師就沒哭，還會唱英文流行歌給我們聽。」

「對啊，張老師好漂亮，金陵女大畢業的，」妮妮說：「她都穿俐落的褲裝騎腳踏車來學校，聽說韓戰時她先生被外交部派去韓國後就沒回來，她不能一起去，只好帶兩個孩子和公婆住。她來上課都笑瞇瞇的呀，從來沒說逃難的事，還是英文老師比較可愛。」

四

妮妮坐下來，又拿出一支萬寶路，指著我笑道：「好啦，別說那個愛哭的老師啦，要不要也來一支？這是薄荷菸，味道很好哦。」

「好啊，我跟著老王戒菸是名存實亡，偶而還偷抽一兩支！啊，妳記得我們在蕭茵茵家第一次抽菸的事嗎？」

「當然記得，」妮妮緩緩吐出一縷煙，「初二暑假她說要歡迎兩個新同學，邀我們一起去熱鬧熱鬧。那天鄭秀美穿得好艷麗哦！」

「對對，鄭秀美那時好胖，才被同學說西貢胖子。她那天穿大紅無袖圓領衫，綠短裙，金色高跟涼鞋，腳指還擦紅蔻丹，到底是從越南首都來的，聽說她家在西貢是開銀樓的，很有錢。從金門來的楊貴玲就樸素多了，和我們一樣也穿學生服。」

蕭茵茵家在空軍眷區，圓筒狀房子很寬敞。她爸是空軍上校，她媽在鎮公所上班，那天中午是她哥蕭大龍煮生力麵招待我們。吃完麵，他端出義美餅乾，森永牛奶糖，泡咖啡，削甘蔗，留聲機放國語流行歌曲：李香蘭〈夜來香〉、〈何日君再來〉，白光〈如果沒有你〉、〈等著你回來〉、阮玲玉〈舊夢無痕〉、〈愛恨沉浮〉、葛蘭〈我要你的愛〉、〈我要飛上青天〉…， 在門口削甘蔗的蕭大龍突然舉起手旋轉著高喊，「耶，葛蘭這個好，我要飛上青天，飛上青天！」

蕭茵茵大笑著說，「妳們看我哥樂得！他明年暑假就保送去空軍官校啦，以後也要飛上青天啦。」

蕭大龍放下刀，進屋拿出一包公賣局新樂園，「抽菸，抽菸，心情爽就要抽菸！今天歡迎新同學，大家都要來新，樂，園！」

他自己先點一支，再為茵茵點一支， 「還有誰要？」他高舉著那包新樂園，「 第一次抽的要慢慢抽，不要嗆到哦。」

鄭秀美首先要了一支，妮妮也要了兩支，「我們也來抽看看。」她說。

蕭大龍為我們點了菸，我吸了一口後問他，「你爸媽知道你們抽菸嗎？」

「知道啊，我們全家都抽菸。」

「哦，你們家比較開明，我們家沒人抽菸。」

「妳今天抽菸啦，」蕭大龍指著我，「妳是你們家第一人！」

我慢慢的抽著，沒嗆到，而且很享受悠然吐出一縷煙的氣息，於是又向蕭大龍要了一支。

蕭家的客廳，漸漸煙霧迷漫了。

五

後來我也買了一包新樂園，藏在書包裡，晚上躲去便所抽。沒想到我媽比學校教官還厲害，只剩半包的新樂園竟被她查到了。

「妳這個死查某囡仔，妳老爸沒吃菸，妳敢吃菸！」她三下兩下撕碎那半包新樂園，一把塞入垃圾桶。「要是被妳老爸知影，妳就卡慘死囉！」

我老爸是會拿竹棍打小腿的，還好我媽沒跟他說。

然而我媽繼續翻我書包，甚至也查我抽屜了。初三上學期，我在學校圖書館借到勃朗特的《簡愛》，長篇小說慢慢看，沒看完就折一頁放在書桌抽屜裡。我媽日本時代公學校畢業，不認識英國女作家勃朗特，當然也不知道她大大有名的小說，看到書名有「愛」就發飆了。

「妳這個死查某囡仔，妳才幾歲就在跟人家看愛？以後不許再看這本愛！」

還好她知道那是圖書館的書，沒撕碎丟垃圾桶。但我從此領教了我媽的威力，書包裡只敢放教科書和鉛筆盒。

那時有個國校男同學阿敏常寫信給我，我拿舊報紙包著藏在學校抽屜裡。有一次他的信附一張兩吋大頭照，要我也回送他一張近照。我興奮的拿著阿敏照片到便所，想好好的仔細看。那時學校的便所還是一條水泥溝，我兩腳蹲在溝上，興奮又緊張，拿照片的手一直抖，照片竟然，竟然抖到便所裡了！

唉，手抅不到，照片拿不回來，阿敏的臉泡在濁黃汙水裡，黑白分明的眼睛瞪著我，似乎在說「再見！」而我，只能流著淚，一直點頭說「對不起，對不起！」

上課鐘響了，我站起來，拉裙襬擦乾眼淚跑回教室。

我不好意思回信給阿敏，他也沒再寫信來。我了解他很失望，但他知道我很傷心嗎？

此後許多年，這便所裡的傷心事彷彿一則神諭，每次的戀情起伏都如阿敏黑白分明的眼睛，我只能說「對不起」，或者說「再見」！

六

二十五歲那年，坐我右手邊的同事老王突然請喪假，說他太太騎機車被大卡車撞死了。

老王一向不多話，遞給我第一張字條是「妳喜歡種菜嗎？」第二張是「我絕不讓妳騎機車。」第三張是「我買了一輛汽車，白色福特。」第四張是「我兒子要去美國留學了。」

我和老王都是家裡的老么，那年他五十五歲，我二十七歲，父母都已離世，兄姊分散各地，我們只去鎮公所辦結婚登記沒宴客。老王勸我把原住的小套房出租，搬去他家學種菜，說這樣我以後每個月有兩份薪水。我也開始享受坐白色福特和他一起上下班的悠閒時光。

最重要的是我學會種菜。老王說，菜場賣的菜是農民大量種植，為了防蟲害，大多曾噴農藥，會傷肝，最好少吃。他還教我，高麗菜大白菜買回家，先在屋簷下放三天，等農藥發散完才煮來吃。他買這個深巷裡的房子，就是因為有前院可以種菜，牆邊還能種香蕉，搭個竹棚種絲瓜。

老王教我鬆土，澆水，播種，用廚餘做有機肥。院子除了種番薯葉，有時也種空心菜，紅莧菜，吃不完就拿去送同事。我也才知道番薯葉底下是會長番薯的，他種的是台農五十七號黃金薯，又甜又香，挖出來洗乾淨，放入大同電鍋蒸熟，喝咖啡配黃金薯是我們最好的下午茶。香蕉熟了，偶而也拿兩掛去報館與同事分享。

老王本是老菸槍，我們結婚後開始戒菸了。那時醫藥版常報導抽菸容易得肺癌，他勸我最好也戒菸。做同事時，他是我尊敬的王大哥，結婚後，他是我敬重的生活導師，他教我的，勸我的，我無一不聽從，他要我戒菸，我也立刻戒了。

老王五十九歲時，兒子碩士班畢業，也考上博士班，他很高興，去紐約參加畢業典禮，還跟旅行團去亞利桑那州參觀鳳凰城，胡佛水壩，大峽谷。然而，他們搭的小飛機在大峽谷墜毀了，機上乘客少有生還！

他兒子沒空一起去，得知消息哭著打電話來報告慘劇，最後一句也是「對不起！」。

我摺個小紙盒，寫上老王名字，埋在絲瓜棚下。我相信老王會喜歡那個角落，也喜歡我在他的終點站陪他喝水潤喉。（待續）