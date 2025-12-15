煙未散（下）
七
妮妮又抽出一支萬寶路，指著我笑道：「要不要再來一支？薄荷菸，味道真好啊！」
「 那我今天要抽兩支，我現在還很累！」
我嘆口氣，點了煙，也深吸一口。
「妳怎麼啦？看起來真是很累的樣子，是不是昨天晚上跟誰打架呀？」妮妮眨眨眼，露出別有深意的笑容。
「對啊，」我也別有深意的笑著，「跟一個美國人！」
「哇......，」妮妮瞪大眼睛，「老王走沒多久，妳就改吃西餐啦？」
「唉，這個西餐我哪吃得起？」我又吐出一縷輕飄飄的煙。
「臭阿芳，別賣關子啦，到底是誰嘛？」
「哈哈，就是那個吃雞蛋的克里斯多福啊！」
「哦，他呀，我在電視上有看到，他要來台灣談美國斷交的事，一出松山機場就被一堆人丟雞蛋丟石頭拿棍棒打車窗嚇死他了！」
「對對，就是那個克里斯多福！昨天晚上九點多，男同事們也不管發稿啦，站起來就說快到了，快去丟雞蛋！我當然也跟著跑去啦，跑得好累哦！
松山機場離我們報館不遠，但是風好大好冷啊，敦化北路黑壓壓都是人，擠來擠去一身汗，擠好久我才搶到一粒蛋，也不管丟中沒，丟完就擠出人牆，趕緊跑回報館發稿。今天回籠覺又沒睡夠，妳就來敲門了，唉，我真的好累啊！」
「哎喲，想不到妳也這麼熱血啊！」
妮妮又拈起一塊軟膏送入口。
「唉，做我們這一行的，當然得熱血啊，上禮拜我還去澎湖採訪呢！」
我也再拈起一塊軟膏送入口。
「去澎湖？是不是那個越南吃人肉的船那些人？」妮妮左手拍拍胸，臉孔皺成噁心狀。
「妳又是在電視上看到啦？」
「是啊，我這沒學問的，只能看看電視新聞瞄一瞄啦。但是我在電視上有看到朱西甯，張永祥，沒看到妳呀。」
「 電視都是採訪名家，我這沒名的，哪能跟他們比啊？」
「那妳採訪到誰啦？」
「張永祥他們都去採訪那個船長和他太太，我看到一個穿白衣的女孩子坐在角落就去訪問她。她父母還在西貢，讓她先逃出來。她說那隻船碰到礁岩擱淺後，大家帶的東西很快吃完了，船上好多人陸續餓死，沒餓死的就開始吃死人的肉，兒子為父親買肉吃，父親後來還是死了，於是兒子也吃父親的肉，賣父親的肉，很多父子母子都這樣啊，用黃金買賣也沒用，為了爭肉買肉，又罵又打，吵成一團，真像人間地獄。她父母也有給她黃金，但她不吃人肉，忍著不說話保元氣，也忍十多天不大便不覺得餓，硬撐到澎湖上岸，吃到救濟單位送的麵包。她十八歲，年輕又懂事，才能這樣硬撐。」
「對啊，」妮妮拍著腹部說：「要是我，早就餓死了。」
我則拍著胸部說：「要是我，早就嚇死了！」
「妳哪有那麼膽小？」妮妮又指著我：「妳的膽子比我大多了，妳看，妳敢一個人住這深巷裡的房子陰森森的！對啦，等一下我要採些蕃薯葉回去，我爸說蕃薯葉很營養，他們台糖農場也開始種蕃薯準備開拓市場呢。哎呦，太陽快下山啦，我這高級女佣要回去煮飯炒菜啦，現在阿廖也來吃呢。哦，那香蕉好大串啊，我下次來可以吃了吧？」
「下次妳帶阿廖來，整串送你們。」
八
鄭秀美約我們4月30日中午去她家，說有十多個同學參加。她家在仁愛路三段，我走到門口，妮妮在背後敲我肩膀並在我耳邊俏聲說，「恭喜我吧，我懷孕啦。」
我笑著捏住她右手說恭喜，相偕走進去。
入門院子走道兩旁是草坪，矗立兩棵高大的椰子樹。客廳走道左邊一套酒紅色沙發，右邊白色長桌配白色靠背椅，長桌上有滷味、生力麵、茶水、可樂、森永牛奶糖、義美餅乾、咖啡罐，新樂園香煙。她特別說，這是模仿蕭茵茵家歡迎會那天招待我們的，只可惜買不到甘蔗。
蕭茵茵抱著她說，「哎喲，妳還記得呀！」鄭秀美說，「怎麼能忘記呀，那時我剛來台灣，好感動啊！」
多年不見，鄭秀美不再是西貢胖子了，穿一身深藍立領薄紗洋裝配珍珠項鍊鑽石手環，顯得苗條而貴氣。
「哎喲，秀美！」妮妮拉起她的手說：「從美國回來的美人！」
「哎呀，別說美國啦，」鄭秀美搖著手說：「我最喜歡的是台灣！」
「對對，台灣好，」胖胖的陳學姐咬著餅乾說。
妮妮馬上說：「有一首歌就叫台灣好，」她立刻唱起來：「台灣好，台灣真是個復興島…」大家紛紛鼓掌，說她唱得好。
她一唱完，蕭茵茵就問鄭秀美：
「妳也不想回西貢啊？」
「西貢早就沒啦！共產黨來了就改為胡志明市啦。」
「哦，對對，」妮妮說：「我在報紙上有看到。那妳爸媽他們還住在那裡嗎？」
「他們早就逃出來了，那些美國大兵硬被派去打仗，他們根本不愛打仗啊，白天去叢林打一打，晚上就跑回西貢喝酒玩女人，哪能打勝戰啊？當然被共產黨打敗啦。」
「對對，」妮妮又說：「我好像在報紙上有看到這樣的批評。那時有一首〈離家五百哩〉很有名，就是美國年輕人反越戰的：
If you missed the train I’m on
You will know that I am gone…
鄭秀美接著唱
You can hear the whistle blow a hundred miles…
蕭茵茵也跟著唱
A hundred miles, a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles
我流著淚跟著唱
Lord, I’m one, Lord, I’m two
Lord, I’m three, Lord, I’m four
Lord, I’m five hundred miles away from home。
最後幾句大家一起唱，鄭秀美掩面哽咽，久久不語。
九
妮妮拍著手說，「各位同學，真對不起，沒想到我唱這首歌會讓大家這麼激動，可見人同此心啊。但是我剛才忘了問秀美，妳爸媽他們逃出來住在哪裡？」
「哦，我剛才忘了說，他們住舊金山，在華人街開銀樓。我爸媽已經走了，銀樓現在是我哥哥經營。」
「對了，說到哥哥，」妮妮轉頭問茵茵：「妳家大龍哥升官了吧？」
茵茵舉起右手說：「升了，在天上。」
「還在飛啊？」
「掉下來，又升上去了！」
「這什麼意思啊？妳別說得那麼玄嘛！」
茵茵沉著臉說：「他的直升機掉下來，他的靈魂飛上天啦！」
「啊，對不起，我不知道啊，我只是想到我們一大票人在你家聚會那天，妳哥聽到葛蘭的歌就高興的跟著唱上青天，上青天…。」
「我也記得，」鄭秀美說：「他還削甘蔗給我們吃。」
妮妮舉起雙手高聲說：「大龍哥，謝謝你，我們懷念你。」
鄭秀美說：「我請妳們今天來，因為今天是越戰終結紀念日，一個很特別的日子，很好記，以後我們就每個月三十日這天開同學會，大家可以交換一些生活訊息。」鄭秀美拿出紙筆：「請大家把聯絡電話和地址寫在這裡，我可以為大家聯絡服務。那個......，楊貴玲，妳還住在金門嗎？」
楊貴玲說：「我先生是軍醫，已經退役了，我們搬到永和開一家診所。」
「這也是新訊息，」鄭秀美說：「以後感冒可以去找妳先生幫忙。對了，妳回去問問先生，他有沒有合適的醫生朋友可以介紹給我？喂，各位同學，記得幫我介紹男朋友啊。」
大家吃吃喝喝，也都點起新樂園說說笑笑，鄭秀美打開客廳門，煙霧一陣陣像細小的蛇溜出去，屋裡又一陣陣飄起小蛇遊蕩。妮妮對楊貴玲說：「只有妳不抽，但是二手煙都跑進妳鼻子啦！」
楊貴玲拿手帕摀著鼻子，只是微笑不語。
十
五月三十日，我們第二次同學會，
妮妮穿著寬鬆的紫花洋裝，小腹微突。蕭茵茵陪王素珍來，說她從加拿大回來不久，碰巧在西門町遇到。
王素珍高中讀北一女，大學讀台大，結婚去加拿大，沒想到又回來了。
蕭茵茵說：「她坐在西門町人行道的椅子上發呆，幸好被我看到了，王素珍，妳跟同學們說幾句話吧。」
王素珍穿一身墨綠運動裝，頭髮半白，脂粉不施，有點憔悴。
「唉，我這些是傷心史啦。我台大畢業和學長結婚，他去加拿大深造，我去做家庭主婦，生了兩個女兒。後來他也做教授了。四年前，有個老鄧突然來我們家長住，說是他大學同學。後來我才知道，老鄧在機場海關做事，好像犯了集體貪汙罪，他怕坐牢就先逃出來。第三年聖誕節，我們在布置聖誕樹，老鄧不小心碰到我胸部，我先生沒看清楚，以為老鄧在和我調情，懷疑我們有婚外情，過來打他一拳，堅決和我離婚。老鄧只好帶我回台灣。那時他們海關那個貪污案好像喬好了，他又可以回去上班，說他一定會和我結婚，但是到現在還沒有，他給我一個房子住，但從來沒在我家過夜…。」
王素珍說到這裡，擦乾眼淚，嘆口氣，說不下去了。
鄭秀美拍拍她肩膀說：「沒想到妳跟我差不多！天下好像沒幾個好男人啊！」
陳學姊說：「真的真的，多的是壞男人！我家那個死人，搞上我們公司的會計小姐，我堅決不離婚，他就不回家來住了！」
鄭秀美說：「唉，算了，我也不想再結婚了。住我隔壁的李太太，她也離婚好幾年了，她說要介紹我和她一起去孤兒院做義工…。」
朱麗萍舉手說：「我就是在孤兒院長大的，我還在那裡爬樹摔傷手，妳們看我右手腕這傷疤，好大一塊。」
蕭茵茵說：「朱教授，妳不是有爸爸媽媽嗎？怎麼會住孤兒院？妳爸是警察局長，我去過妳家，日本宿舍大院子，還裝籃球架讓妳練習投籃。」
朱麗萍放下手說：「那個是我繼父，我生父早就被槍斃了！」
鄭秀美哎呦一聲：「是犯什麼罪啊，為什麼要被槍斃？」
朱麗萍低下頭，摸著手腕的傷疤說：「匪諜罪，我們逃來台灣那時候，到處在抓匪諜，我爸被槍斃，我媽也被抓去綠島關了十年，我就是那時被送到孤兒院的。我媽出來後，為了自保，就嫁給警察局長。他是江西人，老家也有老婆孩子…。」
「妳繼父對你很好啊，還送妳去日本留學。」
「那倒是真的，」朱麗萍笑了：「但我很對不起他，我不結婚也不回台灣，我想他也知道，我是為了逃避我媽，她非常神經質，直到我讀大學，仍然每天回家都要質問我，幾點幾分到哪裡，見到什麼人，說了什麼話，妳怎麼回答？如果她認為我答錯了，就開始罵，罵我這樣不對，那樣不對，以後不可以那樣，要這樣這樣！我繼父那時已調到台北，配房子在溝子口，房子前面有個大池塘，我好幾次都想跳下去死掉算了，為了怕我繼父傷心才一再忍住。現在妳們了解了吧，我們初中畢業後，為什麼我都不跟妳們聯絡，就是因為我媽那麼神經質，每天都在追問我的行蹤。我媽丹鳳眼瓜子臉很漂亮，以前是青島市議員，坐牢十年變憔悴了，嫁給我繼父後仍然每天穿旗袍，在塌塌米上走來走去抽菸，有時還會喃喃自語。有一次我繼父悄悄跟我說，我媽每天那樣抽菸走來走去，是在想念我生父。妳們看，我繼父心胸多麼寬大！我也很同情我媽啊，但是又很痛恨她那樣追問我，唉！」
「那妳什麼時候回台灣的？我們都找不到妳。」蕭茵茵說：「朱教授，這次我是在報上看到妳的文章，有妳的簡介，打電話到妳教書的大學才找到的。」
「我媽死了，我才回台北來陪我繼父，也開始去大學教台灣史。不過我繼父兩年前也不在了，我搬離那個出門就看到大池塘的房子，住在學校附近，現在一個人很自由，可惜我沒有孩子，今天看妮妮穿那麼漂亮的孕婦裝，真是羨慕啊！」
妮妮挺起肚子，笑著跟大家揮揮手。
蕭茵茵端著一碗生力麵說：「朱教授，妳這也是大時代的故事啊，我們都不知道妳生父被槍斃，那些故事很驚心動魄吧？」
朱麗萍說：「我生父是好幾個中學的聯合校長，國共內戰末期帶那些學生從大陸逃出來，就是想讓他們在台灣繼續讀書，沒想到國府當局卻要他們入伍當兵，有些反抗當兵的學生，半夜就被丟到海裡淹死了。我生父因為堅持學生繼續讀書，就被誣告為匪諜抓去送審，判他死刑槍斃。唉，1945年台灣光復後，國府派陳儀來台灣當省主席，1947年就發生二二八事變，嚇死人了。1949年5月又宣布台灣戒嚴，接著12月國府撤退來台，恐共症變本加厲，到處抓匪諜，像我生父，根本是冤案，錯抓還錯殺，實在太可惡了。」
陳學姊說：「哦，台灣有這些事我都不知道，剛才妮妮還唱台灣好那首歌呢。」
朱麗萍說：「那首歌好像是1958年之後才有的，套用阿美族的曲調，確實很好聽。但是國府1949年戰敗來台那幾年，整個社會就像濃煙密布，老百姓哪會知道抓匪諜的真相。不過，國史館和檔案局有保存資料，最近有些資料已陸續開放查詢，我正在找更詳細的資料，準備寫一本書。」
鄭秀美說：「哇，那太好了，等妳的新書出版，來我家舉行新書發表會，場地免費，附送飲料和點心。」
妮妮大聲說：「我帶孩子來為妳捧場。」
朱麗萍說：「我的書名，我想定為《煙未散》。」
蕭茵茵舉起新樂園說：「好耶，煙，未，散，煙未散！」
一縷細細的煙飄到朱麗萍頭上。
鄭秀美也夾著新樂園，吐出一縷更長的煙。
兩縷煙交纏又分散，在室內遊移來去。
（全文完，本文與十二月《香港文學》台灣文學專號同步刊出）
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 59
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 26
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 18 小時前 ・ 2
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 18 小時前 ・ 226
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 40
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 82
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 16
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 582
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 170
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 6
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 281
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 217
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 166