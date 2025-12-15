圖／楊之儀

七

妮妮又抽出一支萬寶路，指著我笑道：「要不要再來一支？薄荷菸，味道真好啊！」

「 那我今天要抽兩支，我現在還很累！」

我嘆口氣，點了煙，也深吸一口。

「妳怎麼啦？看起來真是很累的樣子，是不是昨天晚上跟誰打架呀？」妮妮眨眨眼，露出別有深意的笑容。

「對啊，」我也別有深意的笑著，「跟一個美國人！」

「哇......，」妮妮瞪大眼睛，「老王走沒多久，妳就改吃西餐啦？」

「唉，這個西餐我哪吃得起？」我又吐出一縷輕飄飄的煙。

廣告 廣告

「臭阿芳，別賣關子啦，到底是誰嘛？」

「哈哈，就是那個吃雞蛋的克里斯多福啊！」

「哦，他呀，我在電視上有看到，他要來台灣談美國斷交的事，一出松山機場就被一堆人丟雞蛋丟石頭拿棍棒打車窗嚇死他了！」

「對對，就是那個克里斯多福！昨天晚上九點多，男同事們也不管發稿啦，站起來就說快到了，快去丟雞蛋！我當然也跟著跑去啦，跑得好累哦！

松山機場離我們報館不遠，但是風好大好冷啊，敦化北路黑壓壓都是人，擠來擠去一身汗，擠好久我才搶到一粒蛋，也不管丟中沒，丟完就擠出人牆，趕緊跑回報館發稿。今天回籠覺又沒睡夠，妳就來敲門了，唉，我真的好累啊！」

「哎喲，想不到妳也這麼熱血啊！」

妮妮又拈起一塊軟膏送入口。

「唉，做我們這一行的，當然得熱血啊，上禮拜我還去澎湖採訪呢！」

我也再拈起一塊軟膏送入口。

「去澎湖？是不是那個越南吃人肉的船那些人？」妮妮左手拍拍胸，臉孔皺成噁心狀。

「妳又是在電視上看到啦？」

「是啊，我這沒學問的，只能看看電視新聞瞄一瞄啦。但是我在電視上有看到朱西甯，張永祥，沒看到妳呀。」

「 電視都是採訪名家，我這沒名的，哪能跟他們比啊？」

「那妳採訪到誰啦？」

「張永祥他們都去採訪那個船長和他太太，我看到一個穿白衣的女孩子坐在角落就去訪問她。她父母還在西貢，讓她先逃出來。她說那隻船碰到礁岩擱淺後，大家帶的東西很快吃完了，船上好多人陸續餓死，沒餓死的就開始吃死人的肉，兒子為父親買肉吃，父親後來還是死了，於是兒子也吃父親的肉，賣父親的肉，很多父子母子都這樣啊，用黃金買賣也沒用，為了爭肉買肉，又罵又打，吵成一團，真像人間地獄。她父母也有給她黃金，但她不吃人肉，忍著不說話保元氣，也忍十多天不大便不覺得餓，硬撐到澎湖上岸，吃到救濟單位送的麵包。她十八歲，年輕又懂事，才能這樣硬撐。」

「對啊，」妮妮拍著腹部說：「要是我，早就餓死了。」

我則拍著胸部說：「要是我，早就嚇死了！」

「妳哪有那麼膽小？」妮妮又指著我：「妳的膽子比我大多了，妳看，妳敢一個人住這深巷裡的房子陰森森的！對啦，等一下我要採些蕃薯葉回去，我爸說蕃薯葉很營養，他們台糖農場也開始種蕃薯準備開拓市場呢。哎呦，太陽快下山啦，我這高級女佣要回去煮飯炒菜啦，現在阿廖也來吃呢。哦，那香蕉好大串啊，我下次來可以吃了吧？」

「下次妳帶阿廖來，整串送你們。」

八

鄭秀美約我們4月30日中午去她家，說有十多個同學參加。她家在仁愛路三段，我走到門口，妮妮在背後敲我肩膀並在我耳邊俏聲說，「恭喜我吧，我懷孕啦。」

我笑著捏住她右手說恭喜，相偕走進去。

入門院子走道兩旁是草坪，矗立兩棵高大的椰子樹。客廳走道左邊一套酒紅色沙發，右邊白色長桌配白色靠背椅，長桌上有滷味、生力麵、茶水、可樂、森永牛奶糖、義美餅乾、咖啡罐，新樂園香煙。她特別說，這是模仿蕭茵茵家歡迎會那天招待我們的，只可惜買不到甘蔗。

蕭茵茵抱著她說，「哎喲，妳還記得呀！」鄭秀美說，「怎麼能忘記呀，那時我剛來台灣，好感動啊！」

多年不見，鄭秀美不再是西貢胖子了，穿一身深藍立領薄紗洋裝配珍珠項鍊鑽石手環，顯得苗條而貴氣。

「哎喲，秀美！」妮妮拉起她的手說：「從美國回來的美人！」

「哎呀，別說美國啦，」鄭秀美搖著手說：「我最喜歡的是台灣！」

「對對，台灣好，」胖胖的陳學姐咬著餅乾說。

妮妮馬上說：「有一首歌就叫台灣好，」她立刻唱起來：「台灣好，台灣真是個復興島…」大家紛紛鼓掌，說她唱得好。

她一唱完，蕭茵茵就問鄭秀美：

「妳也不想回西貢啊？」

「西貢早就沒啦！共產黨來了就改為胡志明市啦。」

「哦，對對，」妮妮說：「我在報紙上有看到。那妳爸媽他們還住在那裡嗎？」

「他們早就逃出來了，那些美國大兵硬被派去打仗，他們根本不愛打仗啊，白天去叢林打一打，晚上就跑回西貢喝酒玩女人，哪能打勝戰啊？當然被共產黨打敗啦。」

「對對，」妮妮又說：「我好像在報紙上有看到這樣的批評。那時有一首〈離家五百哩〉很有名，就是美國年輕人反越戰的：

If you missed the train I’m on

You will know that I am gone…

鄭秀美接著唱

You can hear the whistle blow a hundred miles…

蕭茵茵也跟著唱

A hundred miles, a hundred miles

You can hear the whistle blow a hundred miles

我流著淚跟著唱

Lord, I’m one, Lord, I’m two

Lord, I’m three, Lord, I’m four

Lord, I’m five hundred miles away from home。

最後幾句大家一起唱，鄭秀美掩面哽咽，久久不語。

九

妮妮拍著手說，「各位同學，真對不起，沒想到我唱這首歌會讓大家這麼激動，可見人同此心啊。但是我剛才忘了問秀美，妳爸媽他們逃出來住在哪裡？」

「哦，我剛才忘了說，他們住舊金山，在華人街開銀樓。我爸媽已經走了，銀樓現在是我哥哥經營。」

「對了，說到哥哥，」妮妮轉頭問茵茵：「妳家大龍哥升官了吧？」

茵茵舉起右手說：「升了，在天上。」

「還在飛啊？」

「掉下來，又升上去了！」

「這什麼意思啊？妳別說得那麼玄嘛！」

茵茵沉著臉說：「他的直升機掉下來，他的靈魂飛上天啦！」

「啊，對不起，我不知道啊，我只是想到我們一大票人在你家聚會那天，妳哥聽到葛蘭的歌就高興的跟著唱上青天，上青天…。」

「我也記得，」鄭秀美說：「他還削甘蔗給我們吃。」

妮妮舉起雙手高聲說：「大龍哥，謝謝你，我們懷念你。」

鄭秀美說：「我請妳們今天來，因為今天是越戰終結紀念日，一個很特別的日子，很好記，以後我們就每個月三十日這天開同學會，大家可以交換一些生活訊息。」鄭秀美拿出紙筆：「請大家把聯絡電話和地址寫在這裡，我可以為大家聯絡服務。那個......，楊貴玲，妳還住在金門嗎？」

楊貴玲說：「我先生是軍醫，已經退役了，我們搬到永和開一家診所。」

「這也是新訊息，」鄭秀美說：「以後感冒可以去找妳先生幫忙。對了，妳回去問問先生，他有沒有合適的醫生朋友可以介紹給我？喂，各位同學，記得幫我介紹男朋友啊。」

大家吃吃喝喝，也都點起新樂園說說笑笑，鄭秀美打開客廳門，煙霧一陣陣像細小的蛇溜出去，屋裡又一陣陣飄起小蛇遊蕩。妮妮對楊貴玲說：「只有妳不抽，但是二手煙都跑進妳鼻子啦！」

楊貴玲拿手帕摀著鼻子，只是微笑不語。

十

五月三十日，我們第二次同學會，

妮妮穿著寬鬆的紫花洋裝，小腹微突。蕭茵茵陪王素珍來，說她從加拿大回來不久，碰巧在西門町遇到。

王素珍高中讀北一女，大學讀台大，結婚去加拿大，沒想到又回來了。

蕭茵茵說：「她坐在西門町人行道的椅子上發呆，幸好被我看到了，王素珍，妳跟同學們說幾句話吧。」

王素珍穿一身墨綠運動裝，頭髮半白，脂粉不施，有點憔悴。

「唉，我這些是傷心史啦。我台大畢業和學長結婚，他去加拿大深造，我去做家庭主婦，生了兩個女兒。後來他也做教授了。四年前，有個老鄧突然來我們家長住，說是他大學同學。後來我才知道，老鄧在機場海關做事，好像犯了集體貪汙罪，他怕坐牢就先逃出來。第三年聖誕節，我們在布置聖誕樹，老鄧不小心碰到我胸部，我先生沒看清楚，以為老鄧在和我調情，懷疑我們有婚外情，過來打他一拳，堅決和我離婚。老鄧只好帶我回台灣。那時他們海關那個貪污案好像喬好了，他又可以回去上班，說他一定會和我結婚，但是到現在還沒有，他給我一個房子住，但從來沒在我家過夜…。」

王素珍說到這裡，擦乾眼淚，嘆口氣，說不下去了。

鄭秀美拍拍她肩膀說：「沒想到妳跟我差不多！天下好像沒幾個好男人啊！」

陳學姊說：「真的真的，多的是壞男人！我家那個死人，搞上我們公司的會計小姐，我堅決不離婚，他就不回家來住了！」

鄭秀美說：「唉，算了，我也不想再結婚了。住我隔壁的李太太，她也離婚好幾年了，她說要介紹我和她一起去孤兒院做義工…。」

朱麗萍舉手說：「我就是在孤兒院長大的，我還在那裡爬樹摔傷手，妳們看我右手腕這傷疤，好大一塊。」

蕭茵茵說：「朱教授，妳不是有爸爸媽媽嗎？怎麼會住孤兒院？妳爸是警察局長，我去過妳家，日本宿舍大院子，還裝籃球架讓妳練習投籃。」

朱麗萍放下手說：「那個是我繼父，我生父早就被槍斃了！」

鄭秀美哎呦一聲：「是犯什麼罪啊，為什麼要被槍斃？」

朱麗萍低下頭，摸著手腕的傷疤說：「匪諜罪，我們逃來台灣那時候，到處在抓匪諜，我爸被槍斃，我媽也被抓去綠島關了十年，我就是那時被送到孤兒院的。我媽出來後，為了自保，就嫁給警察局長。他是江西人，老家也有老婆孩子…。」

「妳繼父對你很好啊，還送妳去日本留學。」

「那倒是真的，」朱麗萍笑了：「但我很對不起他，我不結婚也不回台灣，我想他也知道，我是為了逃避我媽，她非常神經質，直到我讀大學，仍然每天回家都要質問我，幾點幾分到哪裡，見到什麼人，說了什麼話，妳怎麼回答？如果她認為我答錯了，就開始罵，罵我這樣不對，那樣不對，以後不可以那樣，要這樣這樣！我繼父那時已調到台北，配房子在溝子口，房子前面有個大池塘，我好幾次都想跳下去死掉算了，為了怕我繼父傷心才一再忍住。現在妳們了解了吧，我們初中畢業後，為什麼我都不跟妳們聯絡，就是因為我媽那麼神經質，每天都在追問我的行蹤。我媽丹鳳眼瓜子臉很漂亮，以前是青島市議員，坐牢十年變憔悴了，嫁給我繼父後仍然每天穿旗袍，在塌塌米上走來走去抽菸，有時還會喃喃自語。有一次我繼父悄悄跟我說，我媽每天那樣抽菸走來走去，是在想念我生父。妳們看，我繼父心胸多麼寬大！我也很同情我媽啊，但是又很痛恨她那樣追問我，唉！」

「那妳什麼時候回台灣的？我們都找不到妳。」蕭茵茵說：「朱教授，這次我是在報上看到妳的文章，有妳的簡介，打電話到妳教書的大學才找到的。」

「我媽死了，我才回台北來陪我繼父，也開始去大學教台灣史。不過我繼父兩年前也不在了，我搬離那個出門就看到大池塘的房子，住在學校附近，現在一個人很自由，可惜我沒有孩子，今天看妮妮穿那麼漂亮的孕婦裝，真是羨慕啊！」

妮妮挺起肚子，笑著跟大家揮揮手。

蕭茵茵端著一碗生力麵說：「朱教授，妳這也是大時代的故事啊，我們都不知道妳生父被槍斃，那些故事很驚心動魄吧？」

朱麗萍說：「我生父是好幾個中學的聯合校長，國共內戰末期帶那些學生從大陸逃出來，就是想讓他們在台灣繼續讀書，沒想到國府當局卻要他們入伍當兵，有些反抗當兵的學生，半夜就被丟到海裡淹死了。我生父因為堅持學生繼續讀書，就被誣告為匪諜抓去送審，判他死刑槍斃。唉，1945年台灣光復後，國府派陳儀來台灣當省主席，1947年就發生二二八事變，嚇死人了。1949年5月又宣布台灣戒嚴，接著12月國府撤退來台，恐共症變本加厲，到處抓匪諜，像我生父，根本是冤案，錯抓還錯殺，實在太可惡了。」

陳學姊說：「哦，台灣有這些事我都不知道，剛才妮妮還唱台灣好那首歌呢。」

朱麗萍說：「那首歌好像是1958年之後才有的，套用阿美族的曲調，確實很好聽。但是國府1949年戰敗來台那幾年，整個社會就像濃煙密布，老百姓哪會知道抓匪諜的真相。不過，國史館和檔案局有保存資料，最近有些資料已陸續開放查詢，我正在找更詳細的資料，準備寫一本書。」

鄭秀美說：「哇，那太好了，等妳的新書出版，來我家舉行新書發表會，場地免費，附送飲料和點心。」

妮妮大聲說：「我帶孩子來為妳捧場。」

朱麗萍說：「我的書名，我想定為《煙未散》。」

蕭茵茵舉起新樂園說：「好耶，煙，未，散，煙未散！」

一縷細細的煙飄到朱麗萍頭上。

鄭秀美也夾著新樂園，吐出一縷更長的煙。

兩縷煙交纏又分散，在室內遊移來去。

（全文完，本文與十二月《香港文學》台灣文學專號同步刊出）