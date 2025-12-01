煙波大飯店提泡水車賠償方案！慰問金1萬元、車輛現值35% 自救會拒絕

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

蘇澳煙波大飯店日前因豪雨導致地下停車場淹水，造成30多輛汽車泡水，引發賠償爭議。近日煙波大飯店提出初步賠償方案，包括以車輛現值的35%進行補償，但住客與車主自救會拒絕接受此提案，並將由宜蘭縣政府消保官召開首次協調會進一步討論。

蘇澳煙波大飯店日前因豪雨導致地下停車場淹水，造成30多輛汽車泡水，引發賠償爭議（圖／翻攝畫面）

煙波大飯店表示，11月11日地下停車場淹水事件屬於鳳凰颱風帶來的不可抗力因素，公司理解旅客遭遇的不便，並承諾提供最大誠意的協助，已於事發後第一時間提供房費全免、餐食服務及接駁車安排。此外，針對受損車輛的車主，飯店提出慰問金新台幣1萬元、車輛現值35%的補償金，以及全額支付拖吊費用等方案。

然而，當時的飯店住客自救會對煙波飯店提出的賠償內容並不滿意，經過討論後駁回此方案，自救會表示，將在12月3日的協調會上表達意見，期待透過縣府消保官協調尋求更合理的解決方式。

