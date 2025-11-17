煙波大飯店「地下停車場淹水」損30車！受災住客律師揭5大疏失：典型人禍

宜蘭縣蘇澳煙波大飯店四季雙泉館 11 日晚間爆發嚴重淹水事故，地下停車場瞬間被大水灌滿，超過 30 輛車泡水。（圖／民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳煙波大飯店四季雙泉館本（11）月11 日晚間爆發嚴重淹水事故，地下停車場瞬間被大水灌滿，超過 30 輛車泡水。11 名受災住客今（17 日）委任律師發布聯合聲明，直指事件「不是天災，而是典型人禍」。住客痛批飯店事前輕忽中央警報、事中防水設備失靈、事後處置消極，官方說法與現場事實落差甚大，期盼主管機關介入徹查防災機制是否合格。

住客指出，氣象署於 下午4時55 分已發布宜蘭縣「超大豪雨」警示，提醒低窪地區慎防淹水，但飯店未進行巡查，也未作任何防災準備。6時 13 分白米溪水位暴漲、6時 30 分館外道路仍可通行，住客完全來得及移車，飯店卻始終未發布任何警訊。甚至 6時 48 分仍有住客自由進出、外出購物，顯示防水閘門並未如飯店聲稱「6時 30 分已放下」。

住客強調，晚上7時過後情況急速惡化，一名住客在 7時 20 分查看地下室時僅見少量積水，不到十分鐘大量水流便直沖 B1；但飯店未廣播、未管制，錯過最後移車時機。7時 48 分拍攝畫面顯示，大水如瀑布般從防水閘門下方湧入，證實閘門失靈，沙包也因堆放錯誤、數量不足而形同無效。飯店對外宣稱有完善防災設備，但現場不僅防線全面失守，連員工都缺乏基本防災訓練。

7時 53 分，地下室水已至腳踝高度，飯店仍未警示住客；7時 55 分首次廣播僅提到「館外道路積水、閘門已關」，卻未揭露地下室已經在淹水，導致多名住客在不知情下涉水查看車況，有人因此受傷，直到水位升至腰部，飯店仍未封鎖地下室入口，也未安排人員提醒危險。

停電後，飯店更被指未提供瓶裝水、手電筒等基本物資，也未巡視住客安全。隔日早上才在房門外放置兩瓶礦泉水，被住客批評只是「事後補救」，難掩前晚完全無應急措施的事實。

災後處理上，住客亦控飯店說法反覆。飯店對外強調「主動協助理賠」，但住客自行詢問後才得知飯店僅投保法定最低額度 300 萬元公共意外責任險，對於車輛損失、財物泡水等補償始終以「尚待第三方認定」推託，連交通補助也並非主動提供，而是住客多次反映才同意補貼。

住客痛批，飯店標榜「安全第一」，卻連防水閘門操作與沙包堆法都不合格，事前未警示、事中失控、事後推責，「整起事件完全是人禍」。律師呼籲主管機關徹查飯店的防災機制是否符合標準，也邀請其他受害住客共同提出後續法律行動。

