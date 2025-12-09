煙波推奢華一泊二饗！鱘龍魚＋極黑和牛雙主餐上桌 全台八館這時開賣

記者李育道／台北報導

年底連續節慶接續登場，旅宿業者推出多項優惠搶攻旅遊需求。（圖／記者李育道攝影）

年底連續節慶接續登場，旅宿業者推出多項優惠搶攻旅遊需求。煙波國際觀光集團推出2026年全新的「山釀極鮮」一泊二饗住房專案，全台八館同步販售，以宜蘭山泉鱘龍魚與美國極黑和牛 SRF 為主要食材，搭配鍋物與各地名店合作的料理，強調入住就能品嘗不同城市的在地風味。

煙波新竹湖濱館在館內設置超高聖誕樹。（圖／記者李育道攝影）

新竹湖濱館主打三款日式湯底，包括壽喜燒、北海道昆布與味噌豆漿鍋。分饗餐依人數提供鱘龍魚、天使紅蝦、扇貝、美國 SRF 極黑和牛與伊比利豚等組合，同時與新竹玉龍肉圓、淵明餅舖合作，引進客家紅糟肉圓及花生水蒸蛋糕，加入在地口味。

煙波新竹湖濱館莫內饗宴週日晚餐時間也有不少旅客。（圖／記者李育道攝影）

煙波國際觀光集團也推出「一泊二饗愛鄰專案」，於新竹湖濱館、新竹都會館、台南館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、煙波花時間宜蘭傳藝、花蓮館及花蓮太魯閣等全台八館等指定餐廳開放使用。不分平假日週一至週日，惟特殊假日例外，凡出示身分證明或工作證明文件含健保卡、身分證、駕照、工作證、公司名片等，其居住或工作所在地若為館別所在縣市，凡點「山釀極鮮」分饗餐，即享8折起優惠，以雙人分饗餐每套1,560+10%元為例，優惠折扣後每人只需624元需另加原價一成服務費。

湖濱館今年更新早餐內容，主廚團隊從上百道料理中挑選14款新菜色，包括「陽光蜜香佛手沙拉」、「醬露金墨豆腐」、「皇椰冬蔭酸辣魚」等，將蔬食與海味以不同方式呈現。館內每天早上8時30分至40分會安排玩偶帶動跳，讓家長能更從容用餐。

煙波新竹湖濱館主題房設有英國 LE TOY VAN 主題玩具。（圖／記者李育道攝影）

煙波新竹湖濱館主題房還設有攀岩牆，讓小朋友可以消耗體力。（圖／記者李育道攝影）

煙波新竹湖濱館主題房約13坪，兩張雙人床，相當寬敞。（圖／記者李育道攝影）

主題房內還有德國JAKO-O兒童吊椅可以遊玩。（圖／記者李育道攝影）

新竹湖濱館規劃多種親子取向的房型，其中主題房約13坪，設有攀岩牆、德國 JAKO-O 兒童吊椅與英國LE TOY VAN主題玩具，提供孩童可在房內活動的空間。館內的500坪兒童主題樂園「卡樂次元」同樣是熱門設施，設有賽車跑道、迷宮、滑梯球池、家家酒與投影互動五大區域，吸引許多家庭旅客入住。

館內的500坪兒童主題樂園「卡樂次元」同樣是熱門設施，設有賽車跑道、迷宮、滑梯球池等等，吸引許多家庭旅客入住。（圖／記者李育道攝影）

煙波國際觀光集團表示，「山釀極鮮」專案以冬季常見的暖身鍋物為發想，結合鱘龍魚、極黑和牛與各地人氣名店，希望讓旅客在住宿期間同時感受不同城市的飲食特色。

煙波新竹湖濱館雙人分饗餐。（圖／記者李育道攝影）

雙人分饗味噌豆漿鍋底，味道濃郁，搭配和牛與伊比利豬肉質更滑嫩。（圖／記者李育道攝影）

美國極黑和牛SRF、伊比利梅花豚肉片厚實，油花均勻。（圖／記者李育道攝影）

雙人分饗餐中還有在地名店「新竹玉龍肉圓」。（圖／記者李育道攝影）

新竹湖濱館雙人分饗甜點奶霜花生水蒸蛋糕。（圖／記者李育道攝影）

墾丁凱撒表示，此次雙12祭出發現西餐廳平日自助晚餐每人1212元優惠，雙人成行暢饗異國佳餚百匯，再加價1212元即可入住景緻客房一晚不含早餐，四人旅客除同享用餐優惠外，加價入住房型更可升等至坐擁私人花園及戶外Jacuzzi按摩浴池的池畔花園客房，每天限量5間，從12月11日早上10點開賣至12月12日中午12點前為止，適用入住日至2026年2月23日前。



此外，隨著深度旅遊越來越受到旅客喜愛，即日起至2026年2月15日，飯店同步推出四天三夜長住優惠，四天三夜平日雙人入住景觀客房每晚3333元起，住宿期間可再依行程安排飯店戶外生態導覽、水上活動及DIY等體驗活動。

墾丁凱撒大飯店則於12月11日上午10點推出一日快閃優惠，雙人同行至發現西餐廳享用自助晚餐，加價1212元即可入住景緻客房一晚。（圖／墾丁凱撒大飯店）

