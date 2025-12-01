煙波提泡水車「補償」1萬慰問金車輛現值35％遭拒

宜蘭蘇澳煙波飯店針對鳳凰颱風31輛泡水車提出初步補償方案，提供每位受害車主慰問金1萬元。（圖／東森新聞）





宜蘭蘇澳煙波飯店針對鳳凰颱風31輛泡水車提出初步補償方案，提供每位受害車主慰問金1萬元、車輛現值的35％補償金，並全額支付拖吊費，但受害車主自救會無法接受，全體拒絕初步方案，預計在12月3號下午和飯店進行首次協調會。

鳳凰颱風導致宜蘭蘇澳煙波飯店地下室停車場31輛汽車泡水，煙波飯店提出初步補償方案，提供車主慰問金1萬元，車輛現值35％的補償，並全額支付拖吊費，不過受害車主全都不買單。

受害車主吳小姐：「他釋出的賠償方案，跟我們實際上的損失差異太大，所以這個方案我們都沒有辦法接受，不要說殘值了，連殘值都沒有。」

車主認為煙波11／12就已聲明會負責把泡水車拖吊到指定地點，怎麼還會把全額支付拖吊費列在補償方案中。

受害車主潘小姐：「我車子有拉出來，原廠的維修初估的報價接近70萬左右台幣，（補償35％）大概九萬塊台幣。」

不管是要修車還是報廢，煙波的初步方案對車主來說都沒誠意，何況不少人還揹著車貸，現值的35％根本是杯水車薪。

煙波飯店人員vs.受害車主（11／11）：「因為現在是沒有電的狀況，所以它暫時是沒有辦法抽水的，剛剛其實開出去就沒事了，我們剛其實開出去是可以的。」

據車主了解，目前泡水的31車中只有不到五台車已經拖走，其他都還停在煙波地下室裡。

受害車主A先生：「大家也都是很理性地在處理，面對這樣的事情，那我們當然是希望飯店這邊，也可以說對我們受害者，能有一些比較基本的保障。」

煙波則對於車主拒絕方案沒回應，預估12月3日下午和飯店進行辦首次協調會，希望飯店拿出誠意，承認泡水事件不只是天災。

