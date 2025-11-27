煙波攜陽明交大復刻失傳客家宴 米其林星廚重現茶金盛宴

煙波集團現場「經典客家宴」料理展示。煙波集團提供

記者徐力剛／台北報導

煙波國際觀光集團在今天的「客家飲食文化追索與還原產學合作簽約記者會」，正式宣告攜手國立陽明交通大學進行產學合作，推出復刻失傳版的「經典客家宴」，並為旗下新竹湖濱館醉月樓的改裝揭開序幕。

主廚蔡瑞郎領銜復刻「失傳客家宴」。煙波集團提供

「經典客家宴」由曾獲得米其林綠星與米其林一星肯定的主廚蔡瑞郎一手打造，以1950年代客家茶金時期的大戶宴席為靈感，打造像是紅糟小封肉、客家小炒、八寶葫蘆酸菜鴨等美饌，吸引粉絲目光。今天同步舉行的「客家飲食文化追索與還原工作坊」為此次產學合作計畫的關鍵里程碑，煙波集團與陽明交大分別邀請芎林鄭家、北埔姜家姜阿新教育基金會等具代表性的客家望族耆老蒞臨指導，共同見證計畫展開。

老菜「八寶葫蘆酸菜鴨」十分考驗主廚功力。煙波集團提供

「紅糟小封肉」鹹香下飯超美味。煙波集團提供

此次計畫將分3階段推動，第一階段，啟動產學合作建立文化研究與空間更新的基礎架構；第二階段，陽交大師生將深入新竹地區客家家族，進行影像紀錄、食譜整理、宴席調查與口述訪談，並與煙波集團的餐飲與永續團隊合作，將客家文化研究成果具體落實於餐飲呈現；第三階段，發表研究成果，建立客家飲食文化資料庫，作為日後宴席開發與文化體驗設計的重要依據。