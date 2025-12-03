煙波泡水車事件首協商破局！開價「1萬+現值35％」被拒

社會中心／黃富溢 宜蘭報導

蘇澳煙波大飯店上個月颱風淹水，造成地下室多部車輛泡水，車主和飯店今天（週四）召開第一次協調會，現場有消保單位和多名律師見證，但依舊破局，車主不滿飯店所提的「車輛現值35%」補償，飯店方也沒有讓步，雙方相約10天後再次協調。

煙波大飯店泡水車事件，12月3號首次協商，消基會秘書長、消保官和宜蘭縣律師公會理事長都到場主持協調，希望平息車主怒火。上月11號煙波大飯店受鳳凰颱風影響，地下室大淹水，車主來不及開上來，多部車就這樣成了泡水車，飯店提出補償車輛現值35%加上現金1萬元，但車主根本不買單。泡水車主：「雖然寫說是現值，但實際上不是，車如果是100萬，5年的車齡，以他的算法到最後，只剩下3萬5，連廢鐵價都沒有。」

煙波大飯店泡水車事件首次協調會。（圖／民視新聞）泡水車主：「（若）一樣是以天災來搪塞我們，那基本上今天的會議，就沒有必要再開了啦，浪費大家時間。」車主咬定是人禍不是天災，質疑飯店有疏失。有車主說，他的賓士車以220萬買入，目前車齡3年，泡水後拖去原廠修理費要價190萬，中古價也只剩140萬，照飯店算法只有20萬多，明顯吃虧。首次協調會，統計泡水車共32輛，共有23位車主出席。飯店方堅持，維持車輛現值35％條件，車主則要百分百賠償，雙方無共識，談判破局。

煙波集團企業品牌永續處副總經理王泳涵。（圖／民視新聞）煙波品牌永續處副總經理王泳涵：「協商的結果並沒有獲得接受，所以我們這邊還會再回去研擬，（不能接受的話就走法院還是），那就由車主們決定，但飯店這邊是非常有誠意。」泡水車主：「業者有要再重新擬一個方案，然後會在12月13號以前，會提供給我們。」宜蘭縣消保官王雅琳：「具體的金額研擬出來，沒辦法接受的話，消費者就可逕行提起訴訟。」縱使沒共識，但首次協商氣憤不算太僵，雙方相約10天後再來協商，希望把泡水車事件好好收尾，但如果真的談不攏，就只能走上司法途徑。

