煙波蘇澳泡水車爭議調解 業者10天內提新補償方案

煙波自救會車主在宜蘭消保官協調下和業者進行首場協調。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

一一一一煙波大飯店蘇澳四季雙泉館停車場因鳳凰風災帶來大量雨勢，造成三十二輛停在地下室的車子泡水，引發賠償爭議。車主自救會拒絕業者提出「車輛現值百分之三十五加一萬元慰問金」的補償方案。宜蘭縣政府三日中午由消保官王雅琳主持首次調解會，歷時兩小時，雙方初步達成共識，業者在十天內提出新的補償方案。

此次調解會由縣府、消基會與宜蘭律師公會共同協調，二十三名車主到場，其中十三人正式申請調解，飯店方也派員與會。王雅琳指出，業者必須在十三日前提出具體和解內容與金額，若車主接受即可和解；若不接受，可採司法途徑處理。若雙方願意繼續協商，縣府也將協助召開第二次調解會。受災車主邱先生表示，現行方案未依市價計算，補償金額過低，「連買機車都不夠」，因此車主一致拒絕。但他認為會議氣氛良好，協商並未破局。煙波飯店會後回應，既有方案未獲車主接受，公司將重新研議並提高補償金額，並於十天內提出新方案，盡最大誠意負責。

協調會上，宜蘭消保官王雅琳不捨舟車勞頓，自費準備象徵平安的橘子與蘋果福袋致意，讓車主深受感動，盼爭議能早日落幕。