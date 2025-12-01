煙波賠償泡水車方案曝光！「現金1萬+車輛現值35％」 住客怒拒絕

宜蘭蘇澳上月發生暴雨，大水淹進煙波大飯店地下停車場，停放在內的車輛變成泡水車。圖為飯店事後處理畫面。翻攝自煙波大飯店蘇澳四季雙泉館臉書



上月宜蘭蘇澳發生暴雨，連帶導致煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場淹水，停放在內的30多輛汽車也因此成了泡水車，引發賠償爭議。近日煙波大飯店提出初步賠償方案，包括以車輛現值35%進行補償，不過住客和車主自救會均表態拒絕接受飯店提出的賠償方案，雙方將於12月3日，由宜蘭縣政府消保官召開首次協調會進一步討論。

據煙波飯店表示，11月11日因鳳凰颱風等不可抗力因素，導致地下停車場車輛受影響，公司理解旅客因此遭遇的不便與困擾，希望以公平合理的方式，提供最大誠意的協助與補償，同時公司亦會盡力提供拖吊協助。

針對賠償方案，煙波飯店表示公司除已於第一時間提供房費全免、餐食服務、安排接駁車，以及每台車提供每人3千元交通津貼，對於有意願接受補償的車主，特予擬定補償方案，包括每台車提供慰問金新台幣1萬元，以及每台車依定率遞減法計算現值後，由公司提供車輛現值35%作為補償，同時公司會全額代為支付拖吊相關費用。

煙波飯店指出，以上補償方案為公司基於最大善意所提供，同時保留調整之權利，呼籲有意願接受補償的車主，盡速與公證人或飯店聯絡，公司將持續努力提供更完善的服務，並致力於保障每位旅客的權益。

不過住客自救會上週五（11/28）收到煙波提出的賠償方案，經過2天討論後，表示自救會全體都不接受這樣的協議，將待12月3日下午，由宜蘭縣政府消保官舉辦協調會，屆時再進一步交換意見。

