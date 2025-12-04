煙波集團找回客家古味 國泰萬怡蔬食、韓風美食登場

（圖／煙波國際觀光集團、台北國泰萬怡酒店提供）

在台灣餐飲圈，最近同時出現兩股很有意思的風潮：一頭是「文化考據派」，另一頭是「永續創意派」。一邊把地方飲食的歷史脈絡重新端回餐桌，一邊則以蔬食與跨文化風味回應世界趨勢，看似兩條不同的路線，其實都在指向同一件事——吃，不再只是滿足口腹，而是一種認識土地、思考未來的方式。

煙波國際觀光集團攜手國立陽明交通大學客家文化學院啟動產學合作計畫，透過田野調查、歷史文獻、口述訪談，找回「經典客家宴」。煙波邀請獲得米其林綠星、一星肯定的主廚蔡瑞郎領軍，從1950年代「茶金時代」的大戶宴席為靈感，重新詮釋客家餐桌風景。

煙波集團現場「經典客家宴」料理展示，象徵產學合作計畫的起點。（圖／煙波國際觀光集團提供）

煙波也明確規劃三階段計畫：從建立學術與場域基礎、深入田野調查，到未來公開研究成果、建立資料庫。換句話說，這不只是一間餐廳的改裝，而是一個長期文化工程。

煙波集團邀請同時獲得米其林一星與綠星殊榮的主廚蔡瑞郎領銜，創新研發並詮釋經典客家菜。（圖／煙波國際觀光集團提供）

另外，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen則是示範「現在進行式的飲食革新」。聯手台北知名蔬食餐酒館BaganHood，以植物系料理為主角，推出跨文化、跨料理系統的全新聯名菜色，從印度香料飯、墨西哥辣燉豆、韓式無麩泡菜煎餅，到中東茄泥肉腸，東西方風味輪番上桌。尤其是以天貝猴頭菇做出的泰北風味料理、將白腰豆打成細緻泥醬搭配佛卡夏的創意組合，讓人吃完意猶未盡。

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen推出蔬食、韓風雙主題潮流新體驗。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）

更有趣的是，MJ Kitchen還把「旅行感」搬進餐廳，攜手濟州航空打造東北亞風味專區，韓式炸雞、辣炒雞、豬肋排、生魚片一次到位，彷彿一餐吃遍亞洲。不論你是蔬食派、肉食派還是「今天心情派」，都能找到席位。

甜點控也不會被冷落，Haagen-Dazs、台灣冰棒品牌「春一枝」到現做豆花通通到齊，讓這場餐桌旅行以甜蜜收尾。更有趣的還有票選「人氣聯名菜」活動，每月會抽出BaganHood雙人套餐、雙主餐兌換券、主餐兌換券等獎項。

