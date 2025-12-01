煙波飯店地下停車場淹水!30輛車全泡湯 補償現值35%車主不接受
宜蘭蘇澳煙波大飯店因豪大雨導致地下停車場淹水，造成30多輛車泡水受損，引發賠償爭議。飯店近期提出賠償方案，包含每台車一萬元慰問金及車輛現值35%的補償，但車主們拒絕接受，認為這是人禍而非天災。受災車主組成自救會，主張原廠估修費高達70萬元，且基於安全考量不建議維修。雙方將於本週三在宜蘭縣政府召開首次協調會，尋求解決方案。
上個月11日，宜蘭蘇澳地區遭遇豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的地下停車場被雨水灌入，導致停放在內的30輛車全數泡水。事發後，飯店立即提供受災車主免費住宿、餐食、接駁車服務，以及每人3000元的交通津貼作為初步補償。受災車主潘小姐表示，原廠初估維修費用接近70萬元台幣，但基於車輛安全考量，車廠不建議進行維修。面對這樣的損失，受災車主們組成自救會，希望能爭取合理的補救措施及賠償。
近日，飯店方面再次提出補償方案，包括每台車提供一萬元慰問金、計算現值後提供車輛現值35%作為補償，並支付相關拖吊費用。然而，這樣的補償方案未獲自救會成員接受。受災車主吳小姐表示，在詢問飯店時，對方一直沒有明確回應，至今仍未正面回應。她也痛批，飯店一直以天災為由發布公關聲明稿，卻沒有與車主們進行面對面溝通，這讓他們無法接受。
自救會成員強調，他們認為此次事件並非天災而是人禍，要求殘值計算至少以1.25倍為基準，並主張替代交通損失與精神賠償應另外計算。自救會表示，他們不希望透過法院解決，希望飯店能主動聯繫說明。宜蘭縣政府消保官將於本週三召開首次協調會，飯店方面表示會派員參加，聆聽車主的意見和實際需求，希望能達成雙方都能接受的解決方案。
