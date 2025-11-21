煙波飯店地下停車場淹水30車泡水 自救會控防災失當要求溝通

煙波飯店受災車主指責飯店水閘門失效。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

鳳凰颱風外圍環流帶來暴雨，造成宜蘭蘇澳煙波飯店地下停車場淹水，三十餘輛車泡水受損。受影響住客成立「蘇澳煙波自救會」，二十一日在縣議會召開記者會，指控飯店防水閘門失靈、員工訓練不足，強調「只要真相、不想上法院」，盼飯店主動面談溝通。

記者會由縣議員謝正信、律師葉家瑄及多名住客出席，還原十一日淹水狀況。謝正信表示，事件導致車輛受損及有人員受傷，飯店防災系統應徹底檢討，並請縣府介入查明責任。律師葉家瑄指出， 水淹地下室時現場無封鎖線、無警示、無指揮，也缺乏明確防災SOP，導致員工割傷、住客受撞擊受傷；住客邱先生也批評，入住前向飯店詢問氣候狀況，得到「一切正常」回覆，飯店應對安全負責任提醒。

廣告 廣告

住客陳先生表示，防水閘門雖已放下，仍出現「大量滲漏」，質疑是否材料或施工瑕疵，希望主管機關調查。他也批評沙包不足、抽水與排水能力低估、指揮失序。住客對飯店提出「第三方認定後再談賠償」表示不滿，質疑是否等同「法院見」。

煙波飯店表示，雨量創近十五年新高，當日已啟動應變措施並關閉防水閘門及堆放沙包，後續因大型漂流物撞開車道防水閘門與鐵捲門，才造成淹水，否認閘門失靈或沙包堆置錯誤。飯店稱已啟動保險、退還房費、提供三千元交通補助，並將提出賠償方案；也再次澄清「未通知住客」、「未協助應急」等說法與事實不符。飯店承諾將檢視防災設備與SOP並透明處理後續事宜。