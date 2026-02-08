煙波飯店年終最高6個月！今年再開4間新飯店 拚2027年營收50億元

在出境旅遊創歷史新高、營運成本與人力短缺夾擊下，2025年對國內旅宿業而言挑戰重重。不過，煙波國際觀光集團仍頂住壓力，全年營收逆勢成長3%，全體員工平均年終約2.7個月、最高上看6個月。展望2026年，集團將於嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪再添4間新據點，目標2027年營收突破50億元。

據觀光署統計顯示，2025年出境旅客達1,894萬4,436人次、年增12.43%，創歷史新高，國旅市場受明顯排擠，同時，電價、食材與人力成本齊漲，旅宿經營壓力倍增。煙波集團指出，儘管花東地區受地震與颱風重創，其中蘇澳四季雙泉館因淹水休館近一月、損失逾6,000萬元，煙波集團堅持不以削價競爭，而是深化餐飲內容、強化服務品質與人才發展，最終全年營業額仍逆勢成長3%。

在逆風中分紅，企業如何與員工共享成果？

煙波集團延續「成果共享」的企業理念，自稅前淨利中提撥15%至20%與全體員工共享。2025年年終獎金最高達6個月，平均約2.7個月，即使花蓮地區因災受損嚴重，整體仍維持相對高水準，展現企業在逆境中與同仁共榮的決心。

面對人力短缺，煙波如何留才並穩定團隊？

疫情後，煙波持續推動前線人員制度改革，近3年離職率由2023年的41.9%降至2025年的29.2%，其中房務與廚房部門改善幅度最為明顯。

煙波說明，透過優化薪酬結構、獎勵制度與工作環境，逐步穩定人力配置。2025年「職人獎金」發放總額達175萬元、2026年也將再調升整房獎金，預期房務員年薪可望挑戰百萬元。同時依物價變動調薪，2026年整體調幅約4%，並強化證照津貼與多元福利，提升留任與組織穩定度。

下一步在哪裡？煙波如何布局全台版圖？

邁入30周年，煙波集團以轉型為契機，將從旅宿本業進一步跨足商場經營，朝「整合住宿、餐飲與生活體驗」的場域經營方向邁進。旗下中餐廳「醉月樓」2025年改裝並更名為「滿月樓」，主打頂級客家料理，成為文化傳承與場域升級的示範據點。

另外，據旅客選點需求，煙波產品將分為溫泉型、都會型、親子型與文化體驗型4大方向。2026年預計新增嘉義北門、花蓮新城、台中與宜蘭礁溪四處飯店據點，強化中南部與東部布局。

煙波集團強調，將以「Be the CEO（Completely Engaged Organizer）」作為品牌核心文化，鼓勵員工以主人翁精神投入，落實「員工自主、業主精神、顧客體驗」三者並重的經營哲學，朝2027年營收突破50億元目標邁進。

