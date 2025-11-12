煙波飯店旁民宅慘淹 居民逃難：差點被沖走！

宜蘭蘇澳鎮豪雨成災，有當地居民1樓平房遭到淹沒。（圖／東森新聞）





宜蘭蘇澳鎮豪雨成災，有當地居民，住在一樓平房，水淹到胸口，他們趕緊逃到鄰居家，經過煙波飯店，遇到水流往地下室灌，涉水過程差點被沖走。

一夜豪雨大水沖進家門，屋主紀錄颱風夜驚險時刻，連手機都沒辦法拿穩，水位上升速度實在太快，他們趕緊撤離。

蘇澳民眾：「水一直上來一直上來，我們沒有辦法等待，我就我們四個就出來，看到有燈的鄰居，我們就進去裡面躲，差點被流走啊。」

想起前一晚逃離家園的情況，屋主依舊心有餘悸，當時水快速淹到胸口，屋外道路變成一條小河，夫妻倆只能涉水到最近的鄰居家避難。

蘇澳民眾：「本來要想去煙波，我看煙波也通通都關了，而且水也蠻大的，通通往停車場這邊沖，這邊的話水大概到肚臍上，胸口下，胸口這裡差不多這樣子，很危險對，因為這邊水位不一樣。」

涉水過程他們寸步難行，驚險萬分，因為屋主家就住在煙波飯店旁邊，滾滾泥水灌進飯店停車場，地勢高低落差，讓水流速度更快，兩人差點被沖走，重回現場，停車場的水依舊沒有退去。

居民家是一樓平房，因此他們要度過這個馬路，可以感覺到水流，相當的湍急，就是因為對面就是煙波大飯店，地下停車場，現在是被淹水淹滿，底下還有不少車輛泡水，預估是有數十台車輛。

歷經一夜暴雨，蘇澳鎮街道滿地污泥，居民住家更是滿目瘡痍，客廳、家具、臥室、床全部濕透泡湯，家家戶戶忙著整理家園，只希望暴雨不要再來襲，能早日恢復正常生活。

