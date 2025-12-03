煙波飯店泡水車協商破局！補償僅現值35% 車主怒：這是人禍而非天災

煙波飯店泡水事件首次協商破局，32台受災車輛車主與飯店業者於3日下午召開首次協調會，由宜蘭縣消保官主持，共有23名車主出席爭取合理補償。煙波飯店原先提出每台車一萬元慰問金加上車輛現值35%的賠償方案，但車主自救會認為這是人禍而非天災，要求以殘值1.25倍為基準，並另計交通損失與精神賠償。雙方未達共識，飯店承諾將於10天內提出新方案，若再無法達成協議，飯店將尊重車主提告的決定。

煙波飯店與受害車主首次面對面開協調會，協商破局。(圖／TVBS)

此次協調會由消保官王雅琳主持，煙波飯店則派副總代表出席進行協商。飯店最初提出的補償方案包含每台車一萬元慰問金、車輛現值35%的補償，以及支付相關拖吊費用。然而，自救會並不接受這項提議，他們強調這次事件並非天災而是人禍，因此殘值計算至少應以1.25倍為基準，且替代交通損失與精神賠償應另外計算。受災車主邱先生表示，按照飯店提出的計算方式，他的賠償金額只剩下8、9萬元左右。他解釋道，他的車子新車價值為255萬元，但飯店使用一種他們自行試算的遞減法，這種算法不知從何而來，計算出的金額甚至低於車輛殘值。

煙波集團代表王泳涵表示協商結果並未獲得車主接受，回去會再研擬方案。她強調目前仍採用「慰問補償」的方式處理此事，將在10天內通知車主們新的賠償方案，若雙方仍無法達成共識，飯店也會尊重車主選擇提告的決定。消保官王雅琳表示，雙方已有初步共識，煙波飯店將在12月13日前研議和解方案，並擬定具體金額，再由消費者決定是否接受。雖然首次協商無共識，但雙方仍有繼續談判的空間，期待能在後續協商中達成雙方都能接受的解決方案。

