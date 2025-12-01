煙波飯店泡水車提賠償「慰問金1萬+車輛現值35％」 自救會拒絕接受

社會中心／陳韋劭報導

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館清理地下室、拖吊淹水車。（圖／翻攝自煙波大飯店蘇澳四季雙泉館）

宜蘭蘇澳上月因颱風外圍環流強降雨致災，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場淹水，造成30多輛旅客車輛泡水受影響，煙波飯店近日提出初步賠償方案，將以1萬元慰問金、車輛現值35%作為賠償。據了解，車主自救會拒絕接受，宜蘭縣府消保官3日將召開協調會商議解決方式。

住宿房客指出，當時大水灌入地下停車場，許多人到地下室想把車移走，卻遭飯店人員勸阻，對方再三保證車子不會被淹到，開出去反而會拋錨。不料經過一夜大雨後，地下停車場已變成汪洋一片，車輛全部泡在混濁的泥水中，飯店當時協助登記並主動聯繫保險公司，並承諾後續全力配合理賠與補償程序。

煙波大飯店地下停車場被豪雨淹沒。（圖／翻攝自Threads @rabbitbee99）

煙波大飯店近日擬定初步賠償方案，每台車提供慰問金新台幣1萬元、每台車計算現值（依定率遞減法計算）後，由公司提供車輛現值35%作為補償、全額代為支付相關拖吊費用。

據了解，自救會與車主收到賠償方案後，不願接受飯店提出的方案，宜蘭縣政府消保官預定3日舉辦首次協調會，屆時將再商議解決方式。

