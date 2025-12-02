煙波飯店泡水車賠償爆爭議！車主怒轟「連殘值都沒有」

日前鳳凰颱風外圍環流為宜蘭蘇澳帶來驚人豪雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場遭大量雨水灌入，造成至少30輛車輛泡水報銷，引發後續賠償爭議。

煙波飯店近日提出初步補償方案，內容包含三項措施。第一，每台車提供1萬元慰問金。第二，依定率遞減法計算車輛現值後，提供現值35%作為補償金。第三，全額代付相關拖吊費用。飯店表示，事發後已第一時間提供受災住客房費全免、餐食服務、安排接駁車，並給予每人3000元交通津貼。

廣告 廣告

飯店強調，淹水事件屬於鳳凰颱風帶來的不可抗力因素，公司理解旅客因此遭遇的不便與損失，承諾提供最大誠意的協助。

然而，住客與車主自救會對此方案表達強烈不滿。有車主指出，自己車輛新車價格約245萬元，依照5年攤平方式計算，現值本來就已不到原價一成，如今飯店再以現值35%作為賠償基礎，實際拿到的金額與車輛殘值差距過大。車主直言，這樣的賠償金額連殘值都沒有。

自救會發表聲明，認為此次事件並非天災而是人禍，飯店應進一步說明停車場排水與防災管理是否存在疏漏。部分車主表示，當日雨勢雖大，但未接獲飯店主動提醒移車或預警停車場狀況，對車輛完全泡水的結果難以接受。

在賠償訴求方面，自救會主張應依不同車款與價值提出相對應賠償，金額至少要達到車輛產險殘值的1.25到1.5倍為基準，個案因替代性交通損失與精神賠付另計。目前自救會成員沒有人同意飯店提出的協調條件。

宜蘭縣政府消保官已確認將於12月3日下午1點召開首次協調會，邀集飯店代表、自救會16位車主代表與相關單位共同討論。車主期盼藉由官方主持，爭取更合理的賠償方案。

自救會強調，此次協調會除了談賠償金額外，更希望釐清整起事件究竟是天災還是人禍，要求飯店提出當天內部防災標準作業程序，並說明相關機制是否確實落實執行。雙方將在協調會上進一步溝通討論，期望在官方介入下釐清責任與爭議。

更多品觀點報導

斯里蘭卡世紀洪災334死！全國進入緊急狀態

吳宗憲轟災後補助太繁瑣：政府是在救災還是在整災民？

