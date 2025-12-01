煙波飯店淹水爭議 宜縣消保官協調

宜蘭縣蘇澳鎮上月豪雨釀水災，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場有超過30輛車泡水，煙波飯店提出補償方案遭住客與車主自救會反對，宜蘭縣政府消保官將於3日舉辦首次協調會。圖為宜蘭縣政府。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘇澳鎮上月11日因颱風與東北季風共伴效應下豪雨釀水災，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場有超過30輛車泡水，煙波飯店提出慰問金1萬元、全額支付拖吊費、以車輛現值35％補償的方案，但住客與車主自救會強烈反對，雙方僵持不下，宜蘭縣政府消保官將於3日舉辦首次協調會。

日前住客與車主在議員謝正信協助下出面，受災住客委任律師葉家瑄強調，受災住客非常感謝第一線基層員工在事發當天涉水救援、冒險處理，但真正令人痛心的是，地下室開始淹水後現場並無封鎖線、無主管指揮，也沒有明確SOP，最終不但有員工割傷，也有住客在積水中被漂流重物撞傷，飯店聲明卻完全未提及任何受傷情況，讓受災者感到被忽視與消失。

住客代表邱先生指出，入住前特地致電飯店詢問風雨狀況，飯店回覆「一切正常」，未告知可免費取消或可能有安全疑慮，使住客基於信任決定入住，根據住客提供影像，事發前周邊道路尚無積水，里長也在晚間到場示警，但飯店未廣播提醒住客，錯失關鍵移車時機。

住客並提出現場設備疑慮，指出防水閘門雖已放下，仍可見大量水從底部湧入，後續更疑似被水勢沖開，質疑材質或施工是否瑕疵。現場沙包數量也不足、堆疊方式不符合標準防洪訓練，抽水機與排水系統因主管當時無法回答抽水量、排水方向等基本資訊，引發更多不信任，停電導致無法抽水，緊急發電系統不足使整體防災機制在最需要時失去功能。

煙波飯店強調，淹水屬颱風帶來的不可抗力因素，公司已在事發當天提供房費全免、餐食以及接駁車等協助，針對車主損失提出「慰問金1萬元、車輛現值35％補償、全額支付拖吊費」等方案，這是基於最大善意提出的補償內容。

自救會認為補償比例過低、無法反映車主實際損害，飯店明知地下室為危險空間，仍未做好預警與管控，難以接受飯店將責任推給不可抗力，車主盼求有更合理對待，消保官將在3日下午於宜蘭縣議會舉辦首次協調會尋求解決方案。