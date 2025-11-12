煙波飯店30多輛車泡水 專家提醒：最慘只能報廢

記者鍾釗榛／綜合報導

蘇澳暴雨釀15年最慘淹水！煙波飯店30車受困 業者：協助保險理賠（圖／煙波集團提供）

鳳凰颱風帶來的豪雨讓宜蘭成為全台雨勢最猛的地區之一，氣象署更針對宜蘭縣發布超大豪雨警示。「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」不敵暴雨侵襲，地下室湧水不止，停車場瞬間成了小型泳池，已有超過30輛車慘遭泡水，畫面相當驚人。

煙波大飯店地下停車場被豪雨淹沒。（圖／翻攝自Threads @rabbitbee99）

飯店全力協助理賠

煙波國際觀光集團第一時間回應，飯店已協助受影響車主登記，並主動聯繫保險公司啟動理賠程序，承諾全力配合後續補償與救援措施。現場也安排工作人員清理積水、確保安全，盡速恢復營運。

水過一半就別啟動

中古車業者 Eason 提醒，若僅輪胎三分之一高度泡水，應立即關閉冷氣、慢速駛離，切勿猛踩油門或急煞，可輕踩煞車排水氣；若水深超過輪胎一半，就別再冒險發動，應盡快聯繫拖吊。當水淹至輪胎四分之三甚至漫過引擎蓋，千萬不要再嘗試啟動引擎，此時車輛內外零件幾乎全面受損，維修費可能高達數十萬元台幣，報廢往往是唯一選項。

Eason強調，颱風季節最怕車主心存僥倖，以為雨停外觀乾了就沒事，事實上電路與底盤早已受潮腐蝕。建議颱風來襲前，提前移車至高處或封閉式停車場，避免一場豪雨讓愛車報銷、荷包大失血。

