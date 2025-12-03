煙波32輛泡水車調解未果！飯店承諾：10天內提新方案

11月11日蘇澳大淹水，煙波飯店蘇澳四季雙泉館受有32輛車泡水，受災住客不滿業者賠償方案申請調解，今天調解雖然沒有結論，但受災車主感謝宜蘭縣消保官王雅琳（左）積極協調，讓他們可以談出一個方向。（李忠一攝）

11月11日鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，超大豪雨重創宜蘭縣蘇澳鎮，煙波飯店蘇澳四季雙泉館有32輛車泡水，受災車主不滿飯店補償方案向宜蘭縣政府申請調解，今天（3日）協調會沒有具體結論，但業者允諾會調整補償方案，預計在10天內提出。

受災車主成立自救會，並指飯店地下室開始淹水時，現場沒封鎖線、無主管指揮、現場沙包數量不足、大量水從防水閘門底部湧入等多項缺失，飯店提出慰問金1萬元、車輛現值35％補償等方案，不被受災住客接受。

今天宜蘭縣消保官王雅琳邀集消基會、宜蘭縣律師公會與業者及受災車主舉行協調會，受災車主邱先生表示，拒絕接受現有方案，因為車輛狀況良好，仍可使用5至10年，具有一定的剩餘價值，因此無法接受業者提出的條件。

邱先生指出，業者鑑價並非採用「市價」，導致估算出來的金額極低，恐怕連買輛摩托車都不夠，但協商「並未破局」，在消保官積極協助下氣氛祥和，也談出一個初步方向，會先等待業者給出最新方案後再說。

業者表示，目前的方案未獲車主接受，飯店會重新研議，至於是否提高金額？飯店「往這方向努力」，若與車主仍無法達成共識，是否走法律途徑將由車主決定，飯店會有誠意來面對。

王雅琳表示，12月13日前業者會研擬新的方案，如果消費者沒辦法接受，就可以提起訴訟，如果消費者覺得業者方案還有討論空間，縣府會再召開第二次協調會。

