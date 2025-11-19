煙火丟入鄰家幫同袍出氣 引發火警現役軍人慘了

李姓職業軍人點煙火釀火警，桃園地檢署依縱火等罪嫌將他起訴。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龍潭區的李姓職業軍人因住家排水問題，與譚姓鄰居鬧糾紛，24歲許男為幫同袍出氣，去年竟拿一盒煙火點燃後丟到譚家院子，引燃塑膠袋和紙箱造成火警，桃園地檢署近日偵結，依縱火及恐嚇罪嫌將許男提起公訴。

檢警調查，許男為自願役職業軍人，因獲悉李姓同袍與譚姓鄰居為了排水問題發生爭執，他為了幫同袍出氣，2024年11月29日晚間8點37分，帶著一盒有9發的爆竹煙火，前往譚家門外點燃煙火丟進院子內，院子內頓時一陣煙火亂炸，卻引燃放置在水泥地上的塑膠袋與紙箱造成火警，譚男與其他鄰居見狀連忙澆水撲滅，未釀成傷亡災情。

龍潭警分局獲報調閱周遭監視器影像查出許姓軍人涉案，通知到案訊後將他送辦。桃園地檢署調查認為，許男涉犯刑法放火燒毀住宅以外之他人所有之物罪及恐嚇罪，偵結起訴並建請法院從重依縱火罪嫌論處。

