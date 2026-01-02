煙火放一半「阿妹急尋縣長」 場面超混亂！A-Lin跳針笑翻全網

A-Lin在台東跨年演唱會獲封MVP。（圖／翻攝自A-Lin 920臉書）





2026台東跨年演唱會由天后張惠妹當總導演，無廣告、無主持人、無政治，好聽好唱又好笑，大獲好評，其中台東縣長饒慶鈴短暫上台致詞後，在施放煙火時默默下台，張惠妹當場急尋「縣長怎麼不見了啊？」在一旁的A-Lin則是不斷複誦「東帶我走」，混亂場面讓網友笑翻，不斷重播回味。

被歌手耽誤的主持人 A-Lin獲封MVP

台東跨年演唱會「東！帶我走」由張惠妹領軍，A-Lin、戴愛玲、范曉萱、桑布伊等實力派唱將金曲連發，讓現場成了大型KTV，嗨翻數十萬歌迷，由於沒有主持人，歌手們需親自與觀眾互動，其中A-Lin金句連發，被網友封為MVP，還有多個剪輯片段在網路上瘋傳。

縣長不見了！場面超混亂

就有網友在threads分享，台東縣長饒慶鈴本來跟著群星們在台上倒數，放煙火到一半時，饒慶鈴卻默默下台，張惠妹注意到後，直接在台上用麥克風尋人，「欸！縣長怎麼不見了啊？」桑布伊笑稱「縣長掉下去啦！」但饒慶鈴也沒有因此重回舞台，眾星與觀眾持續狂歡。

而在放煙火時，不只「縣長不見」這個小插曲，當時A-Lin不斷複誦演唱會主題，「東帶我走，東帶我走，東帶我走，東帶我走」，之後更嗨翻直喊「搖！搖！搖！搖！」混亂場面讓網友笑翻，不斷重播回味，「整個chill到不行真的笑死」「A-Lin那個『東帶我走』真的有夠ㄎㄧㄤ」「大家根本在亂聊，超開心」「麗玲明顯有喝」「看是台上一群人在做同一件事，但其實大家都在各說各話XDD」。

