煙火最佳觀賞點大公開！義大跨年煙火「999秒藍色流星雨」全台唯一

全台最浪漫！義大世界999秒跨年煙火秀 這裡看最精彩

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】想好去哪跨年了嗎？高雄最浪漫的跨年煙火盛事「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，創造出宇宙星河般的唯美幻境；還有全台首見的「巨型煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼；以及彷彿七彩騰雲般的「流墨幻彩煙火」，多款創新煙火設計勢必讓義大跨年再次轟動全台。哪裡看最精彩？民眾可至義守大學觀看遼闊全景，飽覽讚嘆級視野；另推薦預訂「義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場」，煙火美食一次擁有；或是搶先購「摩天輪VIP跨年派對」，坐擁最震撼的煙火搖滾區，更多資訊請見義大世界跨年官網。

義大世界跨年煙火邁入第17年，今年施放地點同樣於購物廣場後方的大草坪，由於地形遼闊，特增加高空煙火的部分，滿足全區觀眾的視野，主打從頭到尾驚喜連連！像是全台獨家鉅獻的「藍色流星雨煙火」，遠觀如同藍寶石雨滴傾瀉而下，近看又宛若深邃的宇宙星空，帶領觀眾沉浸式體驗唯美科幻的藍色夢境。此外，義大世界今年還要在大草坪上種出一顆「超級巨大的煙火樹」，在高空呈現出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，當數以千計的金色光粒垂落，形成輝煌光瀑，充滿活力與希望。還有如夢似幻的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「金星錦冠」等特色煙花，氣勢磅礡又繽紛，與您狂歡跨年夜！

想看效果炫目華麗的義大世界跨年煙火，哪裡看最好呢？三大行程推薦給您。第一種悠遊行程-義大世界購物廣場12/31(三)一般專櫃延長營業至23:00，義大遊樂世界也加開星光趴，延長營業至20:00，民眾可先暢玩樂園、購物聚餐後再漫步到「義守大學六大觀賞區」，行程豐富又輕鬆，校內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，就能飽覽煙火遼闊全景，像是綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前等，每年都是熱門觀賞點，吸引攝影愛好者卡位。12/31(三)預計18:00後開放校園，絕對是欣賞巨型煙火樹、藍色流星雨的必選勝地！

第二種美食行程-「義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場」，晚間22:00後，兩家飯店將陸續於一樓戶外指定區域設置豐盛Buffet，用美食與美麗煙火陪您跨年；天悅9樓空中花園還有「星光燦爛BBQ」，晚間19:30開始，提供一系列珍饈美饌，新年第一刻沉浸於高空煙火華麗的繁花盛景，堪稱獨家享受，方案詳情請見飯店官網。想要更特別的嗎？推薦第三種搖滾行程-「摩天輪VIP跨年派對」，晚間22:00後在摩天輪平台欣賞音樂演出，跨年時刻感受煙火景第一排的絢爛與震撼，目前摩天輪包廂六人套票已搶購一空，僅剩摩天輪平台雙人觀賞套票，只在義大世界網路商城獨家販售，千萬別錯過。（圖╱義大世界提供）